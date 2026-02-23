$43.270.01
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 1628 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 16918 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 36043 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 36403 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 43117 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 41211 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 49016 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 54445 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 43028 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі22 лютого, 21:44 • 14800 перегляди
Іран та рф уклали секретну угоду на пів мільярда євро щодо постачання сучасних зенітних комплексів22 лютого, 21:59 • 12725 перегляди
Фільм "Містер ніхто проти путіна" здобув премію BAFTA як найкраща документальна стрічка22 лютого, 22:19 • 7072 перегляди
Нью-Йорк ввів заборону на рух транспорту та скасував навчання через найпотужнішу за десятиліття снігову бурю22 лютого, 23:24 • 18245 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 6052 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 91787 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 101636 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 108553 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 120189 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 158341 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Гітанас Науседа
Лев XIV
Кім Чен Ин
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Львів
Білий дім
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 45025 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 46681 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 46539 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 37316 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 39689 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Іскандер (ОТРК)

Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про обговорення 20-го пакету санкцій, але прогресу не очікується. Угорщина блокує його через транзит нафти.

Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування, про що заявила, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 23 лютого, пише УНН.

Буде обговорення 20-го пакету санкцій, але, як ми всі знаємо, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, проте ми обов'язково зробимо цей поштовх

- сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на засідання голів МЗС країн ЄС у понеділок.

Раніше у ЄС вказували, що є сподівання на ухвалення нового пакету санкцій ЄС до річниці вторгнення рф до України 24 лютого.

ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого

Нагадаємо

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина має намір блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії. За його словами, Будапешт не погодиться на нові санкційні рішення доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба".

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Кая Каллас
Європейський Союз
Словаччина
Угорщина
Будапешт
Україна