Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила про обговорення 20-го пакету санкцій, але прогресу не очікується. Угорщина блокує його через транзит нафти.
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування, про що заявила, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок, 23 лютого, пише УНН.
Буде обговорення 20-го пакету санкцій, але, як ми всі знаємо, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, проте ми обов'язково зробимо цей поштовх
Раніше у ЄС вказували, що є сподівання на ухвалення нового пакету санкцій ЄС до річниці вторгнення рф до України 24 лютого.
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого17.02.26, 14:15 • 36177 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина має намір блокувати ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти росії. За його словами, Будапешт не погодиться на нові санкційні рішення доти, доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба".