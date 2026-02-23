Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування

Буде обговорення 20-го пакету санкцій, але, як ми всі знаємо, я думаю, що сьогодні прогресу в цьому питанні не буде, проте ми обов'язково зробимо цей поштовх

- сказала голова дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на засідання голів МЗС країн ЄС у понеділок.