Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила об обсуждении 20-го пакета санкций, но прогресса не ожидается. Венгрия блокирует его из-за транзита нефти.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании, о чем заявила, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 23 февраля, пишет УНН.
Будет обсуждение 20-го пакета санкций, но, как мы все знаем, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, однако мы обязательно сделаем этот толчок
Ранее в ЕС указывали, что есть ожидания принятия нового пакета санкций ЕС к годовщине вторжения рф в Украину 24 февраля.
Напомним
Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена блокировать принятие 20-го пакета санкций ЕС против россии. По его словам, Будапешт не согласится на новые санкционные решения до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию через нефтепровод "Дружба".