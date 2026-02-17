$43.170.07
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 438 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
09:48 • 9062 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
08:25 • 16990 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 28998 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 40462 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
16 февраля, 16:45 • 49255 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37391 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
16 февраля, 13:44 • 60982 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 12:57 • 33862 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto10:46 • 11207 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 30864 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 41013 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
16 февраля, 13:44 • 60982 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 11:42 • 66469 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля

Киев • УНН

 • 440 просмотра

Европейская комиссия подтвердила планы принять новый пакет санкций против россии до 24 февраля. Это четвертая годовщина полномасштабного вторжения рф в Украину.

ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля

Европейская комиссия подтвердила планы принять новый, 20-й, пакет санкций ЕС против россии до 24 февраля, четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, о чем заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль Ануни во время брифинга во вторник, пишет УНН.

Детали

"Мы постоянно оказываем давление на россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины. Мы продолжаем работать над мерами по лишению россии средств, товаров и технологий, которые поддерживают ее войну против Украины", - отметил он.

Это действительно включает упомянутый вами 20-й пакет, и мы действительно стремимся принять его до 24 февраля, как упомянула Верховный представитель ЕС (Кая Каллас - ред.) на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Государства-члены обсуждают его

- отметил спикер Еврокомиссии.

Он отметил, что экономический анализ Еврокомиссии "довольно четкий" - "санкции серьезно влияют на экономику россии".

"Приведу одну цифру. Ключевая процентная ставка остается очень высокой, например, на уровне 16%. Тот факт, что россия настаивает на том, чтобы ЕС прекратил санкции, свидетельствует о том, что они наносят ущерб российской экономике, и поэтому нам необходимо продолжать оказывать давление, и мы это будем делать", - указал Эль Ануни.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Кайя Каллас
Европейская комиссия
Европейский Союз
Украина