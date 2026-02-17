ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Киев • УНН
Европейская комиссия подтвердила планы принять новый, 20-й, пакет санкций ЕС против россии до 24 февраля, четвертой годовщины полномасштабного вторжения рф в Украину, о чем заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам Ануар Эль Ануни во время брифинга во вторник, пишет УНН.
Детали
"Мы постоянно оказываем давление на россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну против Украины. Мы продолжаем работать над мерами по лишению россии средств, товаров и технологий, которые поддерживают ее войну против Украины", - отметил он.
Это действительно включает упомянутый вами 20-й пакет, и мы действительно стремимся принять его до 24 февраля, как упомянула Верховный представитель ЕС (Кая Каллас - ред.) на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Государства-члены обсуждают его
Он отметил, что экономический анализ Еврокомиссии "довольно четкий" - "санкции серьезно влияют на экономику россии".
"Приведу одну цифру. Ключевая процентная ставка остается очень высокой, например, на уровне 16%. Тот факт, что россия настаивает на том, чтобы ЕС прекратил санкции, свидетельствует о том, что они наносят ущерб российской экономике, и поэтому нам необходимо продолжать оказывать давление, и мы это будем делать", - указал Эль Ануни.
