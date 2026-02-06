Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила новый, 20-й, пакет санкций ЕС против рф, предусматривающий полный запрет на морскую перевозку российской нефти, расширение санкций против "теневого флота", меры в отношении финансовых услуг и торговли, призвав страны ЕС быстро одобрить эти новые санкции, о чем заявила в пятницу, пишет УНН.

Еврокомиссия предлагает новый пакет санкций - 20-й с начала войны россии против Украины. Новый пакет санкций охватывает энергетику, финансовые услуги и торговлю - сообщила фон дер Ляйен.

Энергетика

"Что касается энергетики, мы вводим полный запрет на морскую перевозку российской нефти. Это еще больше сократит доходы россии от энергетики и усложнит поиск покупателей для ее нефти. Поскольку судоходство – это глобальный бизнес, мы предлагаем ввести этот полный запрет в координации с единомышленниками после решения G7", - отметила глава Еврокомиссии.

По ее словам, также предлагается расширение санкций против "теневого флота".

"Мы добавляем в список еще 43 судна к теневому флоту, их общее количество достигает 640. Мы также усложняем для россии приобретение танкеров для использования теневым флотом и добавляем масштабные запреты на предоставление технического обслуживания и других услуг для танкеров для СПГ и ледоколов, чтобы еще больше подорвать проекты экспорта газа. Это дополняет наш запрет на импорт СПГ, согласованный с 19-м пакетом и Регламентом RepowerEU", - отметила фон дер Ляйен.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас добавила, что предлагается "ввести санкции против десятков компаний в энергетическом секторе россии, а также против тех, что находятся в россии и за рубежом, обеспечивающих деятельность ее теневого флота, включая портовые терминалы, а также добавить в наш список более 40 судов".

"Мы стремимся изменить правила относительно потолка цены на нефть, чтобы в будущем обеспечить полный запрет морских перевозок", - сообщила Каллас.

Финансовые услуги

"Также мы представляем второй блок мер для дальнейшего ограничения банковской системы россии и ее способности создавать альтернативные платежные каналы для финансирования экономической деятельности", - сообщила фон дер Ляйен.

Еврочиновница подчеркнула, что "это слабое место россии, и мы настойчиво давим на него".

"Мы добавляем в список еще 20 российских региональных банков и будем принимать меры против криптовалют, компаний, которые торгуют ими, и платформ, позволяющих торговлю криптовалютами, чтобы закрыть путь для обхода санкций. Мы также нацеливаемся на несколько банков в третьих странах, причастных к содействию незаконной торговле подсанкционными товарами", - указала фон дер Ляйен.

"Больше банков, поставляющих средства кремлю, столкнутся с запретами на транзакции, как в россии, так и в третьих странах. Все они будут отключены от SWIFT. Мы также запретим цифровую валюту центрального банка россии, примем больше мер в отношении криптовалют и запретим взаимодействие с российскими поставщиками услуг криптоактивов", - пояснила Каллас.

Торговля

"С третьим блоком мер мы усиливаем экспортные ограничения в россию новыми запретами на товары и услуги – от резины до тракторов и услуг кибербезопасности, стоимостью более 360 миллионов евро", - сообщила глава Еврокомиссии.

"Мы также вводим новые запреты на импорт металлов, химикатов и критически важных минералов, которые еще не находятся под санкциями, стоимостью более 570 миллионов евро. И мы вводим дальнейшие экспортные ограничения на товары и технологии, используемые россией для боевых действий, такие как материалы, используемые для производства взрывчатки. Мы предлагаем квоту на аммиак, чтобы ограничить существующий импорт", - указала фон дер Ляйен.

"Разрушение военно-промышленной базы россии и ее международных цепочек поставок - это средство для ее прекращения. Более 40 компаний в россии и третьих странах предлагаются для "полноценных санкций", чтобы еще больше нарушить производственные линии россии. Мы также предлагаем новые экспортные ограничения и запреты на материалы и технологии, такие как лабораторная посуда, химикаты, резина и инструменты для производства металла; а также усиление экспортного контроля, связанного с более чем 50 компаниями в россии и за рубежом", - пояснила Каллас.

"Чтобы продемонстрировать нашу решимость сократить уклонение от санкций, мы впервые активируем инструмент борьбы с обходом санкций, запретив экспорт любых машин с числовым программным управлением и радиоприемников в юрисдикции, где существует высокий риск реэкспорта этой продукции в россию", - продолжила фон дер Ляйен.

Каллас указала, что это впервые предлагается активировать Инструмент борьбы с обходом санкций ЕС в одной стране, чтобы предотвратить попадание чувствительных товаров в россию.

Также, по словам фон дер Ляйен, предлагаются "усиленные правовые гарантии для компаний ЕС, чтобы защитить их от нарушений их прав интеллектуальной собственности или от несправедливой экспроприации в россии из-за злоупотребления судебными решениями в связи с санкциями".

"Мы будем продолжать применять санкции к тем, кто ответственен за военные преступления и преступления против детей, присвоение украинского культурного наследия или распространение российской пропаганды", - добавила Каллас.

Сейчас я призываю государства-члены быстро одобрить эти новые санкции. Сделав это, вы послали бы мощный сигнал в преддверии мрачной 4-й годовщины этой войны: наша преданность свободной и суверенной Украине непоколебима. И, если уж на то пошло, она крепнет день ото дня, месяц за месяцем, год за годом - указала фон дер Ляйен.

Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров