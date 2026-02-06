Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров
Киев • УНН
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров, направленных на прекращение почти четырехлетней войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.
Подробности
По словам Бессента, который участвовал в переговорах с российскими чиновниками и посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами, Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России – шаг, которого Трамп не предпринимал с момента возвращения на пост в январе 2025 года.
Я приму это к сведению. Посмотрим, к чему приведут мирные переговоры
Он подчеркнул, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" способствовали возвращению России за стол переговоров.
На вопрос, какую роль играл Кушнер в переговорах с россиянами, Бессент ответил, что, по его мнению, зять президента Трампа действовал как "специальный посланник и посредник".
Напомним
По данным Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их имплементации пока нет.
