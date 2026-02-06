$43.170.02
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров по прекращению войны в Украине. Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России, если мирные переговоры не принесут результатов.

Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дальнейшие санкции США против России зависят от переговоров, направленных на прекращение почти четырехлетней войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, информирует УНН.

Подробности

По словам Бессента, который участвовал в переговорах с российскими чиновниками и посланником президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в Майами, Вашингтон рассмотрит новые санкции против теневого флота России – шаг, которого Трамп не предпринимал с момента возвращения на пост в январе 2025 года.

Я приму это к сведению. Посмотрим, к чему приведут мирные переговоры

– сказал Бессент во время слушаний в Банковском комитете Сената.

Он подчеркнул, что санкции администрации Трампа против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл" способствовали возвращению России за стол переговоров.

На вопрос, какую роль играл Кушнер в переговорах с россиянами, Бессент ответил, что, по его мнению, зять президента Трампа действовал как "специальный посланник и посредник".

Напомним

По данным Bloomberg, Соединенные Штаты подготовили дополнительные санкции против России, но признаков их имплементации пока нет.

