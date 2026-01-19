Законопроект о санкциях против россии получил поддержку Трампа, но должен быть рассмотрен в Конгрессе США - Fox News

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
16:20 • 3282 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 8296 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 11290 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 13541 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 13439 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
11:57 • 29916 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
11:54 • 30489 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
11:48 • 17794 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23299 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
19 января, 07:13 • 31755 просмотра
Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22495 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25322 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 45239 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 23557 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра11:20 • 16667 просмотра
публикации
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 13541 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
11:57 • 29916 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины11:54 • 30489 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 45409 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 69483 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Денис Шмыгаль
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Дания
Китай
Реклама
УНН Lite
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 6780 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 25462 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 22626 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 29280 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 41537 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Боинг 747

Законопроект о санкциях против россии получил поддержку Трампа, но должен быть рассмотрен в Конгрессе США - Fox News

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что законопроект о санкциях против россии больше не будет отложен, поскольку его поддержал президент Трамп. Однако он еще не попал на рассмотрение в верхней палате.

Законопроект о санкциях против россии получил поддержку Трампа, но должен быть рассмотрен в Конгрессе США - Fox News

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявляет, что законопроект о санкциях против россии "никогда не вернется на полку" после того, как президент Дональд Трамп поддержал его продвижение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По его словам, на этот раз, по его мнению, законопроект действительно имеет шанс быть принятым.

Он больше не будет отложен, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен. Я думаю, что он ему нужен

 - сказал Грэм.

В то же время, как сообщают американские СМИ, прошло уже более недели с тех пор, как Грэм объявил, что президент поддержал пакет, и до сих пор он еще не попал на рассмотрение в верхней палате.

Законодатели также отсутствуют на этой неделе и должны вернуться в Вашингтон на следующей неделе с основной целью - предотвратить частичное закрытие правительства

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

На это ответил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что именно россия, а не Украина, отклонила мирный план, подготовленный США. Также он добавил, что единственным ответом россии были ракетные обстрелы, поэтому нужно усиливать давление на нее.

Впоследствии Линдси Грэм заявил, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения российско-украинской войны должно быть рассмотрено Конгрессом. Однако, по его словам, когда речь идет об обмене территориями, российские войска вряд ли покинут территорию Украины.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Фокс Ньюс
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Линдси Грэм
Вашингтон
Дональд Трамп
Дональд Туск
Украина