Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявляет, что законопроект о санкциях против россии "никогда не вернется на полку" после того, как президент Дональд Трамп поддержал его продвижение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

Детали

По его словам, на этот раз, по его мнению, законопроект действительно имеет шанс быть принятым.

Он больше не будет отложен, потому что президент Трамп считает, что он ему нужен. Я думаю, что он ему нужен - сказал Грэм.

В то же время, как сообщают американские СМИ, прошло уже более недели с тех пор, как Грэм объявил, что президент поддержал пакет, и до сих пор он еще не попал на рассмотрение в верхней палате.

Законодатели также отсутствуют на этой неделе и должны вернуться в Вашингтон на следующей неделе с основной целью - предотвратить частичное закрытие правительства - говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Украина, а не россия, тормозит процесс заключения соглашения о прекращении войны.

На это ответил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он заявил, что именно россия, а не Украина, отклонила мирный план, подготовленный США. Также он добавил, что единственным ответом россии были ракетные обстрелы, поэтому нужно усиливать давление на нее.

Впоследствии Линдси Грэм заявил, что любое соглашение о безопасности в рамках прекращения российско-украинской войны должно быть рассмотрено Конгрессом. Однако, по его словам, когда речь идет об обмене территориями, российские войска вряд ли покинут территорию Украины.