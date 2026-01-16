Сенатор США Грем: "Війська рф навряд чи вийдуть з України в рамках мирної угоди"

Україні навряд чи вдасться в межах мирної угоди домогтися повного виведення російських військ. Про це написав в соцмережі "Х" сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Грем, будь-яка угода про безпеку в рамках припинення російсько-української війни має бути розглянута Конгресом. Однак, за його словами, коли йдеться про обмін територіями, російські війська навряд чи залишать територію України.

Водночас, за словами сенатора, США не хочуть завершувати війну так, щоб росія отримала винагороду за свою агресію.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни.

На це відповів прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що саме росія, а не Україна, відхилила мирний план, підготовлений США. Також він додав, що єдиною відповіддю росії були ракетні обстріли, тому потрібно посилювати тиск на неї.