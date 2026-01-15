$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 9966 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 18161 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 19651 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 18799 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 18743 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 17120 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15028 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 14442 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 12668 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 25556 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшуки
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 70852 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Україна, а не росія, гальмує мирну угоду. Він вважає, що путін готовий до укладення, тоді як Зеленський не квапиться.

Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф

Президент США Дональд Трамп вважає, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Трампа, російський диктатор володимир путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, при цьому Президент України Володимир Зеленський "більш стриманий".

Я думаю, що він (путін - ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди

- сказав Трамп.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду

- запевнив президент США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.

Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Володимир Путін
Давос
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна