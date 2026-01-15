Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф

Президент США Дональд Трамп вважає, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, інформує УНН.

Деталі

За словами Трампа, російський диктатор володимир путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, при цьому Президент України Володимир Зеленський "більш стриманий".

Я думаю, що він (путін - ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди - сказав Трамп.

На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.

Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду - запевнив президент США.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.

Лідери G7 у Давосі спробують переконати Трампа підтримати гарантії безпеки для України - FT