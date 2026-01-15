Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Україна, а не росія, гальмує мирну угоду. Він вважає, що путін готовий до укладення, тоді як Зеленський не квапиться.
Президент США Дональд Трамп вважає, що нині Україна, а не росія, гальмує процес укладення угоди про припинення війни. Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, інформує УНН.
Деталі
За словами Трампа, російський диктатор володимир путін готовий завершити майже чотирирічне вторгнення в Україну, при цьому Президент України Володимир Зеленський "більш стриманий".
Я думаю, що він (путін - ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди
На запитання, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".
На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що жодних планів поки що немає.
Я б зустрівся - якщо він там буде. Я там буду
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на економічному форумі в Давосі. До зустрічі також можуть долучитися союзники Києва по G7, щоб заручитися особистою підтримкою гарантій безпеки для України.
