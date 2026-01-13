Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може зустрітися наступного тижня на економічному форумі в Давосі із президентом США Дональдом Трампом. Крім того, до зустрічі можуть долучитись і союзники Києва по G7, передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

За даними ЗМІ, cоюзники Києва по G7 зустрінуться з Дональдом Трампом у Давосі, щоб заручитися його особистою підтримкою гарантій безпеки для України після припинення вогню, розроблених його адміністрацією.

Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують відвідати заплановану зустріч лідерів з Трампом та президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня - повідомили Financial Times троє чиновників, знайомих з планами.

Видання зауважує, що наразі тривають обговорення деталей зустрічі, запланованої на наступну середу, в якій можуть брати участь інші лідери так званої коаліції охочих — держав, що підтримують Україну. Радники з національної безпеки коаліції також планують провести окрему зустріч, повідомили чиновники. На зустрічі лідерів у Давосі буде запит на схвалення Трампа щодо угод, розроблених з його посланцями з питань України та командувачем сил оборони США в Європі в Парижі минулого тижня, які вважаються критично важливими для забезпечення того, щоб росія не відновила війну після будь-якого припинення вогню.

Однак європейські столиці стурбовані ступенем особистої відданості Трампа підтримці України після можливої ​​мирної угоди з росією, враховуючи кілька інцидентів протягом минулого року, коли президент США робив різкі проросійські заяви щодо конфлікту.

Головний переговірник Трампа з питань росії, Стів Віткофф, заявив після паризької зустрічі, що вони "в основному завершили протоколи безпеки", додавши, що вони "настільки сильні, наскільки це можливо".

"Президент (Трамп) не відступає від своїх зобов'язань", – додав Віткофф після зустрічі. Віткофф, зять Трампа та колега по переговорах з росії Джаред Кушнер, а також державний секретар Марко Рубіо будуть частиною делегації США на ВЕФ.

"Без США нічого з цього не станеться", – сказав один європейський чиновник, який брав участь у переговорах, маючи на увазі, зокрема, обіцянки Великої Британії та Франції направити війська до України після припинення вогню. "Незрозуміло, що насправді відчуває Трамп".

Додамо

ЗМІ зазначає, що шість лідерів, разом із президентом Комісії Урсулою фон дер Ляєн, мали б відзначити рекордний рівень участі G7 у Давосі. Присутність Трампа висунула на перший план геополітику та вирішальну роль США в європейській безпеці на зустрічі, яка раніше планувалася зосередити більше на штучному інтелекті, нових технологіях та інших бізнес-темах.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер не планував їхати до Давосу, але його союзники заявили, що він перегляне своє рішення, якщо Трамп організує зустріч щодо України.

Переговори між США, Україною та Європою щодо гарантій безпеки для України після конфлікту є частиною ширших мирних переговорів під керівництвом США, спрямованих на припинення майже чотирирічного вторгнення росії в країну. Формальні переговори ще не включали тристоронні обговорення з росією. Незрозуміло, якою мірою, якщо взагалі, пропозиції, що розробляються Україною та її західними союзниками, будуть прийняті москвою.

"Дуже добре, що американці беруть участь, зокрема, у верифікації та моніторингу (припинення вогню), а також у забезпеченні механізму "страхування"", – сказала фон дер Ляєн журналістам у неділю, говорячи про переговори. "Гарантії безпеки, запропоновані досі, є суттєвими, надійними та чітко визначеними".

"Мирний план та гарантії безпеки є результатом складних переговорів та наполегливої ​​роботи українців, Сполучених Штатів, Європи та коаліції охочих", – додала вона.