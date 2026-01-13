$43.260.18
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский и Трамп могут встретиться на следующей неделе в Давосе - СМИ

Киев • УНН

 • 146 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться с президентом США Дональдом Трампом на экономическом форуме в Давосе. К встрече также могут присоединиться союзники Киева по G7, чтобы заручиться личной поддержкой гарантий безопасности для Украины.

Зеленский и Трамп могут встретиться на следующей неделе в Давосе - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может встретиться на экономическом форуме в Давосе с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, к встрече могут присоединиться и союзники Киева по G7, передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

По данным СМИ, союзники Киева по G7 встретятся с Дональдом Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Украины после прекращения огня, разработанных его администрацией.

Лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии планируют посетить запланированную встречу лидеров с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе

— сообщили Financial Times трое чиновников, знакомых с планами.

Издание отмечает, что сейчас продолжаются обсуждения деталей встречи, запланированной на следующую среду, в которой могут принимать участие другие лидеры так называемой коалиции желающих — государств, поддерживающих Украину. Советники по национальной безопасности коалиции также планируют провести отдельную встречу, сообщили чиновники. На встрече лидеров в Давосе будет запрос на одобрение Трампа относительно соглашений, разработанных с его посланниками по вопросам Украины и командующим силами обороны США в Европе в Париже на прошлой неделе, которые считаются критически важными для обеспечения того, чтобы Россия не возобновила войну после любого прекращения огня.

Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский12.01.26, 20:47 • 44448 просмотров

Однако европейские столицы обеспокоены степенью личной приверженности Трампа поддержке Украины после возможного мирного соглашения с Россией, учитывая несколько инцидентов в течение прошлого года, когда президент США делал резкие пророссийские заявления относительно конфликта.

Главный переговорщик Трампа по вопросам России, Стив Уиткофф, заявил после парижской встречи, что они "в основном завершили протоколы безопасности", добавив, что они "настолько сильны, насколько это возможно".

"Президент (Трамп) не отступает от своих обязательств", – добавил Уиткофф после встречи. Уиткофф, зять Трампа и коллега по переговорам с Россией Джаред Кушнер, а также государственный секретарь Марко Рубио будут частью делегации США на ВЭФ.

"Без США ничего из этого не произойдет", – сказал один европейский чиновник, который участвовал в переговорах, имея в виду, в частности, обещания Великобритании и Франции направить войска в Украину после прекращения огня. "Непонятно, что на самом деле чувствует Трамп".

Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров09.01.26, 14:10 • 11160 просмотров

Добавим

СМИ отмечает, что шесть лидеров, вместе с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляйен, должны были бы отметить рекордный уровень участия G7 в Давосе. Присутствие Трампа выдвинуло на первый план геополитику и решающую роль США в европейской безопасности на встрече, которая ранее планировалась сосредоточить больше на искусственном интеллекте, новых технологиях и других бизнес-темах.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер не планировал ехать в Давос, но его союзники заявили, что он пересмотрит свое решение, если Трамп организует встречу по Украине.

Переговоры между США, Украиной и Европой относительно гарантий безопасности для Украины после конфликта являются частью более широких мирных переговоров под руководством США, направленных на прекращение почти четырехлетнего вторжения России в страну. Формальные переговоры еще не включали трехсторонние обсуждения с Россией. Непонятно, в какой степени, если вообще, предложения, разрабатываемые Украиной и ее западными союзниками, будут приняты Москвой.

"Очень хорошо, что американцы участвуют, в частности, в верификации и мониторинге (прекращения огня), а также в обеспечении механизма "страхования"", – сказала фон дер Ляйен журналистам в воскресенье, говоря о переговорах. "Гарантии безопасности, предложенные до сих пор, являются существенными, надежными и четко определенными".

"Мирный план и гарантии безопасности являются результатом сложных переговоров и упорной работы украинцев, Соединенных Штатов, Европы и коалиции желающих", – добавила она.

Антонина Туманова

