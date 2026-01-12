Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении подготовительного этапа переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В вечернем обращении по итогам встречи с украинской переговорной группой глава государства заявил, что стороны уже согласовывают графики предстоящих встреч, а основные документы фактически готовы к подписанию. Об этом пишет УНН.

Зеленский отметил активную коммуникацию с американской стороной, которая продолжается в ежедневном режиме. Сейчас чиновники получили поручение оперативно проанализировать каждое из экономических соглашений, чтобы полностью учесть интересы Украины.

Мы договариваемся с представителями Президента Трампа о графиках встреч – наши документы во многом уже готовы к подписанию

Также он выразил ожидание, что нынешний форум в Давосе станет результативной площадкой для укрепления отношений с партнерами и привлечения финансирования для восстановления страны после российских ударов.

Отдельное внимание в обращении было уделено разработке базового документа для завершения войны. По словам Зеленского, украинская сторона сформулировала собственное видение реальных механизмов мира. В то же время он подчеркнул, что американская сторона поддерживает постоянный контакт с россией по этому вопросу.

Президент акцентировал на том, что несмотря на активность международной дипломатии в течение последних месяцев, главный вопрос относительно готовности рф к миру остается открытым.

Поведение и риторика российская вообще не свидетельствуют, что они хотят закончить эту войну или готовятся к этому. Каждый это видит