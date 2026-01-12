$43.080.09
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных боях
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский

Президент Зеленский сообщил о завершении подготовки документов к подписанию с представителями администрации Дональда Трампа. Стороны согласовывают графики встреч, а основные документы почти готовы.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении подготовительного этапа переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. В вечернем обращении по итогам встречи с украинской переговорной группой глава государства заявил, что стороны уже согласовывают графики предстоящих встреч, а основные документы фактически готовы к подписанию. Об этом пишет УНН.

Детали

Зеленский отметил активную коммуникацию с американской стороной, которая продолжается в ежедневном режиме. Сейчас чиновники получили поручение оперативно проанализировать каждое из экономических соглашений, чтобы полностью учесть интересы Украины.

Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп12.01.26, 13:16 • 17018 просмотров

Мы договариваемся с представителями Президента Трампа о графиках встреч – наши документы во многом уже готовы к подписанию

– отметил Президент.

Также он выразил ожидание, что нынешний форум в Давосе станет результативной площадкой для укрепления отношений с партнерами и привлечения финансирования для восстановления страны после российских ударов.

Политический документ об окончании войны

Отдельное внимание в обращении было уделено разработке базового документа для завершения войны. По словам Зеленского, украинская сторона сформулировала собственное видение реальных механизмов мира. В то же время он подчеркнул, что американская сторона поддерживает постоянный контакт с россией по этому вопросу.

Норвегия предоставит Украине 400 миллионов долларов помощи - Зеленский12.01.26, 19:25 • 1346 просмотров

Президент акцентировал на том, что несмотря на активность международной дипломатии в течение последних месяцев, главный вопрос относительно готовности рф к миру остается открытым.

Поведение и риторика российская вообще не свидетельствуют, что они хотят закончить эту войну или готовятся к этому. Каждый это видит

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее развитие событий зависит прежде всего от позиции Соединенных Штатов Америки и их лидера. Именно от действий партнеров будет зависеть, что выберет кремль: мир или продолжение боевых действий.

Именно поэтому опции давления на агрессора должны оставаться на столе – все опции давления

– резюмировал Владимир Зеленский, призывая международное сообщество сохранять рычаги влияния на москву.

Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США12.01.26, 17:24 • 2164 просмотра

Степан Гафтко

