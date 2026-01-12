$43.080.09
50.140.03
Эксклюзив
14:17 • 5782 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 7202 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
11:16 • 12214 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
10:11 • 28298 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 31841 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 26487 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 28831 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 36412 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 42727 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 36651 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Зеленский поручил завершить подготовку документа о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что документ должен быть исторического уровня.

Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов, передает УНН.

Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас 

- подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что заслушал подробный доклад "всей нашей переговорной группы по общению с американской стороной".

Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию, – резюмировал Зеленский.

Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина