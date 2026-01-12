Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ по гарантиям безопасности от США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил финализировать и передать для рассмотрения на высшем уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов, передает УНН.

Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что заслушал подробный доклад "всей нашей переговорной группы по общению с американской стороной".

Обсудили график на следующие две недели – по встречам, подготовке документов и по возможному подписанию, – резюмировал Зеленский.

Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров