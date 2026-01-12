Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки від США

Президент України Володимир Зеленський доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів, передає УНН.

Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз - наголосив Зеленський.

Президент додав, що заслухав детальну доповідь "усієї нашої переговорної групи щодо спілкування з американською стороною".

Обговорили графік на наступні два тижні – по зустрічах, підготовці документів та по можливому підписанню - резюмував Зеленський.

