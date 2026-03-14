Посольство США в Багдаді атакували два безпілотники - ЗМІ
Київ • УНН
Два дрони атакували американське посольство в Іраку поблизу будівлі зафіксовано дим та вогонь. Інформація про масштаби збитків та постраждалих наразі уточнюється.
Сьогодні посольство США в Багдаді (Ірак) зазнало атаки двох безпілотників. Про це повідомив CNN представник служби безпеки, хоча масштаби збитків і кількість постраждалих поки невідомі, передає УНН.
На відео, геолокованому CNN, видно дим і невеликі язики полум'я, що підіймаються з будівлі в безпосередній близькості від комплексу посольства.
CNN звернувся за додатковою інформацією до посольства, Держдепартаменту, Білого дому та Центрального командування США.
