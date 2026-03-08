Посольство США в Багдаді атакували радянськими ракетами "Катюша" - Reuters

Посольство США у столиці Іраку Багдаді в суботу ввечері зазнало ракетного обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Катюша". Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в силах безпеки та свідків, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що близько 21:00 за місцевим часом у центрі Багдада поблизу дипломатичного представництва пролунали вибухи та спрацювали сирени. Американська система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет, і жоден снаряд не впав безпосередньо на територію посольства. Постраждалих серед американських громадян немає.

Цей напад свідчить про те, що пов'язані з Іраном іракські ополчення, які пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили свої цілі за межі військових баз США в Іракському Курдистані та енергетичних інтересів США, включивши до них посольство США - пише видання.

У свою чергу прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані наказав силам безпеки знайти тих, хто запустив снаряди, назвавши їх "шахрайськими групами, що діють поза законом і не представляють волю іракського народу".

Нагадаємо

