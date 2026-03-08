$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 18525 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 45094 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 29695 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 31485 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 49850 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 57377 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 64641 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44971 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 88129 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30617 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Посольство США в Багдаді атакували радянськими ракетами "Катюша" - Reuters

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

Американська ППО C-RAM збила ракету "Катюша" біля посольства в Іраку, постраждалих немає. Прем'єр-міністр наказав знайти винних серед незаконних збройних груп.

Посольство США в Багдаді атакували радянськими ракетами "Катюша" - Reuters

Посольство США у столиці Іраку Багдаді в суботу ввечері зазнало ракетного обстрілу з реактивних систем залпового вогню "Катюша". Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в силах безпеки та свідків, інформує УНН.

Деталі

Зазначаєтьтся, що близько 21:00 за місцевим часом у центрі Багдада поблизу дипломатичного представництва пролунали вибухи та спрацювали сирени. Американська система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет, і жоден снаряд не впав безпосередньо на територію посольства. Постраждалих серед американських громадян немає.

Цей напад свідчить про те, що пов'язані з Іраном іракські ополчення, які пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили свої цілі за межі військових баз США в Іракському Курдистані та енергетичних інтересів США, включивши до них посольство США

- пише видання.

У свою чергу прем'єр-міністр Іраку Мохаммед Шиа ас-Судані наказав силам безпеки знайти тих, хто запустив снаряди, назвавши їх "шахрайськими групами, що діють поза законом і не представляють волю іракського народу".

Нагадаємо

США закрили посольство в Кувейті. Це друга дипломатична місія, яка повністю призупинила свою діяльність з початку війни з Іраном.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ03.03.26, 18:10 • 5759 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Багдад
Ірак
Іран