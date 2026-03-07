Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан запросив до країни агентів рф, щоб ті вплинули на вибори

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів. Про це повідомив у Facebook, пише УНН.

З часів Яноша Кадара Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни. За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові

Політик заявив, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

Він закликав Орбана "негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям".

Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це.

Як майбутній очільник уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії. Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, чи то від Путіна, чи то від Зеленського