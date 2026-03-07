$43.810.0050.900.00
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відео
6 березня, 23:10
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
6 березня, 13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан запросив до країни агентів рф, щоб ті вплинули на вибори

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

Петер Мадяр звинуватив прем'єра у залученні спецслужб РФ для втручання у виборчий процес. Опозиціонер вимагає негайно вислати агентів з країни.

Лідер угорської опозиції заявив, що Орбан запросив до країни агентів рф, щоб ті вплинули на вибори

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністр Угорщини Віктора Орбана в тому, що той запросив до країни представників російської військової розвідки, щоб ті вплинули на результати майбутніх парламентських виборів. Про це повідомив у Facebook, пише УНН.

З часів Яноша Кадара Віктор Орбан першим запросив росіян до нашої країни. За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові

- заявив Мадяр.

Політик заявив, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

Він закликав Орбана "негайно припинити ці дії та вислати з Угорщини російських секретних агентів, які прибули під дипломатичним прикриттям".

Також Мадяр вимагає скликати Комітет національної безпеки та поінформувати його про це.

Як майбутній очільник уряду, я вимагаю негайної інформації про те, які відомості угорський уряд отримав від служб союзних країн про втручання Росії та чому він досі не вжив заходів у відповідь на ці безпрецедентні дії Росії. Угорщині потрібне керівництво, яке не піддаватиме країну жодній загрозі зі Сходу, чи то від Путіна, чи то від Зеленського

- заявив опозиційний угорський політик.

Він додав, що "в інтересах Угорщини залишатися стабільним, передбачуваним партнером, якого союзники вважають надійним".

Нагадаємо

російський диктатор путін доручив сергію кирієнку займатися Угорщиною, щоб допомогти Віктору Орбану перемогти на парламентських виборах. кирієнко підтримує зв'язки з організаторами кампанії партії Орбана.

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Угорщина
Будапешт
Facebook
Молдова