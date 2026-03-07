$43.810.0050.900.00
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"

Київ • УНН

 • 2598 перегляди

Акторка Деріл Ханна спростувала сцени вживання наркотиків та переслідування Кеннеді-молодшого. Сім'я Кеннеді також розкритикувала шоу за експлуатацію.

Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
Eric Liebowitz / FX

Акторка Деріл Ханна розкритикувала те, як показана в серіалі FX "Історія кохання" (Love Story) про Джона Ф. Кеннеді-молодшого та Керолін Бессетт, пише УНН з посиланням на Mashable. 

Деталі

Серіал зображує акторку з фільмів "Вбити Білла" (Kill Bill) та "Сплеск" (Splash) (роль якої виконала Дрі Хемінгуей) як поверхневу, безсердечну та відчайдушну у стосунках із Джоном Ф. Кеннеді-молодшим (Пол Ентоні Келлі).

Тепер у своїй статті для The New York Times Ханна висловлює несхвалення того, як у серіалі вона представлена ​​як прикра перешкода для Джона та Керолін (Сара Піджон) у їхніх стосунках.

"Реальна, жива людина - це не сюжетний прийом, - пише Ханна. - У цьому мисленні також є гендерний вимір. Популярна культура давно підносить певних жінок, зображуючи інших як суперниць, перешкоди чи лиходійок. Хіба це не хрестоматійна мізогінія — принижувати одну жінку, щоб підняти іншу?"

Ханна також заперечує багато з найбільш волаючих вчинків, які робить її героїня в "Історії кохання", від вживання кокаїну з сімейної реліквії Кеннеді до проникнення на приватну поминальну церемонію Жаклін Кеннеді Онассіс (Наомі Воттс).

"Мене жахає сам факт, що мені доводиться захищатися від телешоу, — пише Ханна. — Це не просто прикрашання особистості. Це твердження про поведінку, і вони помилкові".

Ханна також розповідає, що за кілька тижнів після прем'єри "Історії кохання" вона отримала "ворожі та навіть загрозливі повідомлення" від глядачів.

Ханна — не єдина людина в орбіті "Історії кохання", яка критикує зображення реальних подій у серіалі. Джек Шлоссберг, син Керолайн Кеннеді (роль якої в серіалі виконала Грейс Гаммер) та племінник Джона Кеннеді-молодшого, також висловився з цього приводу.

У своєму виступі 1 березня на каналі CBS Sunday Morning Шлоссберг розкритикував виконавчого продюсера "Історії кохання" Раяна Мерфі.

"Якщо ви хочете дізнатися про людину, яка ніколи не зустрічала нікого з моєї родини і нічого про нас не знає, поговоріть з Раяном Мерфі", — сказав він.

Він додав: "Цей хлопець нічого не розуміє у тому, про що говорить, і заробляє купу грошей на гротескному зображенні чужого життя".

У своїй статті Ханна перегукується зі словами Шлоссберга, назвавши "Історію кохання" "телесеріалом, що експлуатує трагедію".

Доповнення

"Історія кохання" — останній серіал Мерфі, який потрапив під шквал критики за те, як він показує реальні, делікатні події. У 2022 році документальний фільм Netflix "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" зіткнувся з критикою з боку членів сімей жертв, до жодного з яких не зверталися з приводу серіалу.

Юлія Шрамко

