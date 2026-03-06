росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський

Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, який прибув на Донеччину, передає УНН.

Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни... Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ - повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що зло треба зупиняти.

Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні! - резюмував Зеленський.

