росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський

15:23 • 106 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 10034 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 19357 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 12111 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 16363 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 16887 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 17632 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 18453 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 15993 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 14281 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
Єврокомісія пропонує змінити правила розширення для прискореного вступу України6 березня, 06:05
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52
Володимир Зеленський
Андрій Пишний
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Музикант
Україна
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Іран
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото5 березня, 18:11
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років 5 березня, 15:38
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство5 березня, 11:40
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко4 березня, 15:04
Золото
Дипломатка
Техніка
Фільм

росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Президент Зеленський заявив, що росія не відмовляється від війни та готує весняний наступ на Донеччині. Він наголосив на важливості сильних позицій та достатнього забезпечення українських бригад.

росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський

Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, який прибув на Донеччину, передає УНН.

Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни... Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ 

- повідомив Зеленський.

Глава держави наголосив, що зло треба зупиняти.

Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні! 

- резюмував Зеленський.

Україна буде продовжувати дипломатичний процес, коли американські партнери будуть готові працювати так, як було погоджено - Зеленський 05.03.26, 20:50

Антоніна Туманова

Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Володимир Зеленський
Україна