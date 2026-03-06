росія навесні готує наступ на Донеччині - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що росія не відмовляється від війни та готує весняний наступ на Донеччині. Він наголосив на важливості сильних позицій та достатнього забезпечення українських бригад.
Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, який прибув на Донеччину, передає УНН.
Сьогодні – Донеччина, наша земля, наші воїни... Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, інші наші міста. Росіяни не відмовляються від війни й тут, на Донеччині, на весну готують наступ. Важливо, щоб наші позиції були сильними. Важливо, щоб забезпечення бригад було достатнім. Хлопці тримаються достойно. І саме так буде триматись і надалі наша країна, наша дипломатія, наш народ
Глава держави наголосив, що зло треба зупиняти.
Українці тут, на Донбасі, саме це й роблять. Дякую всім, хто з Україною! Дякую всім, хто б’ється проти Росії, хто захищає життя. Слава нашим воїнам! Слава Україні!
