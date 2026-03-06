$43.810.09
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 2254 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
07:00 • 4938 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 15835 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
5 березня, 17:43 • 30349 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
5 березня, 17:39 • 33473 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 69317 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 117420 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 55683 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 47557 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини затримала сімох громадян України з двома інкасаторськими автомобілями з 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Їх підозрюють у справі про "відмивання грошей".

В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"

Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що затримала в Угорщині сімох громадян України з двома інкасаторськими автомобілями у справі "за підозрою у відмиванні грошей", пише УНН з посиланням на 24.hu.

NAV порушила справу за підозрою у відмиванні грошей після того, як в Угорщині було затримано семеро громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, та два броньовані автомобілі, які перевозили великі суми готівки та золота

- ідеться у публікації.

Деталі

Національна податкова та митна адміністрація вказала, що "веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей".

"5 березня 2026 року вона затримала сімох громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби України, та два броньовані автомобілі для перевезення готівки, які нібито перевозили загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України", про що було оголошено в п'ятницю.

За даними угорського відомства, "цього року через країну в Україну вже пройшли сотні мільйонів доларів та євро готівкою, а також значна кількість золотих злитків". 

У заяві додали, що "NAV проводить розслідування відповідно до кримінально-процесуального кодексу за сприяння Антитерористичного центру". "Національна податкова та митна адміністрація негайно повідомила українську консульську службу про початок процедури, але досі жодної відповіді від консульської служби не було отримано", - стверджується у заяві.

За даними Telex, Антитерористичний центр здійснив рейд на транспортні засоби з готівкою на заправці на трасі М5 у четвер вдень. Вважається, що людей, одягнених у чорне, витягли з машин і поклали на землю. Було кілька свідків рейду. Потім колона Антитерористичного центру, як повідомляється, вирушила в напрямку Будапешта.

Юлія Шрамко

КриміналСвіт