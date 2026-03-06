В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"
Київ • УНН
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини затримала сімох громадян України з двома інкасаторськими автомобілями з 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Їх підозрюють у справі про "відмивання грошей".
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що затримала в Угорщині сімох громадян України з двома інкасаторськими автомобілями у справі "за підозрою у відмиванні грошей", пише УНН з посиланням на 24.hu.
NAV порушила справу за підозрою у відмиванні грошей після того, як в Угорщині було затримано семеро громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби, та два броньовані автомобілі, які перевозили великі суми готівки та золота
Деталі
Національна податкова та митна адміністрація вказала, що "веде кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей".
"5 березня 2026 року вона затримала сімох громадян України, включаючи колишнього генерала секретної служби України, та два броньовані автомобілі для перевезення готівки, які нібито перевозили загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота з Австрії до України", про що було оголошено в п'ятницю.
За даними угорського відомства, "цього року через країну в Україну вже пройшли сотні мільйонів доларів та євро готівкою, а також значна кількість золотих злитків".
У заяві додали, що "NAV проводить розслідування відповідно до кримінально-процесуального кодексу за сприяння Антитерористичного центру". "Національна податкова та митна адміністрація негайно повідомила українську консульську службу про початок процедури, але досі жодної відповіді від консульської служби не було отримано", - стверджується у заяві.
За даними Telex, Антитерористичний центр здійснив рейд на транспортні засоби з готівкою на заправці на трасі М5 у четвер вдень. Вважається, що людей, одягнених у чорне, витягли з машин і поклали на землю. Було кілька свідків рейду. Потім колона Антитерористичного центру, як повідомляється, вирушила в напрямку Будапешта.
