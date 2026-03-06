Затримані інкасаторські автомобілі на території Антитерористичного центру Угорщини - джерело
Київ • УНН
Інкасаторські автомобілі, затримані на території Угорщини, зафіксовано на території Антитерористичного центру країни, повідомили УНН власні джерела.
Деталі
Власні джерела повідомили про те, що інкасаторські авто - на території Антитерористичного центру Угорщини.
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
У Нацбанку після опівночі зазначали, що "відповідно до даних GPS сигналу автомобілі Ощадбанку можуть знаходитися у центрі Будапешту".
"Інкасаторські бригади здійснювали чергове перевезення значного обсягу іноземної валюти та банківських металів відповідно до міжнародного контракту між Raiffeisen Bank International AG (Австрія) та АТ "Ощадбанк". Вантаж був оформлений згідно міжнародних правил перевезень та чинних Європейських митних процедур", - вказали у НБУ.