Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї

Київ • УНН

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац повідомив, що рішення про усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї було ухвалене прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу у листопаді 2025 року. Хаменеї був ліквідований у перші години спільної американо-ізраїльської повітряної кампанії 28 лютого.

Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац у четвер, 5 березня, повідомив, що рішення про усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї було ухвалене прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу ще у листопаді 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Початковий план передбачав проведення операції в середині 2026 року, проте спалах масових протестів в Ірані на початку цього року та загроза превентивного іранського удару змусили союзників прискорити підготовку. У результаті Хаменеї був ліквідований у перші години спільної американо-ізраїльської повітряної кампанії, що розпочалася минулої суботи, 28 лютого, ставши першим верховним правителем держави, убитим внаслідок цілеспрямованого авіаудару.

Прискорення термінів через загрозу іранської агресії

За словами Каца, розробка операції відбувалася у максимально вузькому колі керівництва країни задовго до початку відкритої війни. У січні план представили адміністрації Дональда Трампа, обґрунтувавши необхідність негайних дій внутрішньою дестабілізацією в Ірані, яка могла спонукати теократичний режим до атак на американські активи та Ізраїль.

Трамп хоче бути "залученим до призначення" наступного лідера Ірану, а сина Хаменеї називає "неприйнятним"05.03.26, 19:09 • 4954 перегляди

Це рішення дозволило союзникам завдати скоординованого удару по командних центрах Тегерана саме в момент найбільшої вразливості системи управління ісламської республіки.

Вже в листопаді нас зібрали з прем'єр-міністром на дуже тісній зустрічі, і прем'єр Біньямін Нетаньягу поставив собі за мету усунути Хаменеї

– заявив Ізраїль Кац в ефірі телеканалу N12.

Стратегічні цілі кампанії та зміна режиму

Ізраїльське оборонне відомство підкреслює, що фізичне усунення Хаменеї є лише частиною ширшої стратегії, спрямованої на повне знищення іранської ядерної програми та ракетного потенціалу.

Тель-Авів розглядає ці об'єкти як екзистенційну загрозу, ліквідація якої має призвести до незворотної зміни режиму в країні. Попри успішне обезголовлення верхівки влади, іранські структури все ще намагаються втримувати контроль, що змушує ізраїльські та американські сили продовжувати інтенсивні бомбардування військової інфраструктури.

Розмова Трампа і Нетаньягу стала початком війни США та Ізраїлю з Іраном - ЗМІ04.03.26, 12:41 • 7428 переглядiв

Степан Гафтко

