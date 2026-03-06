Міністр оборони Ізраїлю розкрив деталі планування ліквідації Алі Хаменеї
Київ • УНН
Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац повідомив, що рішення про усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї було ухвалене прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу у листопаді 2025 року. Хаменеї був ліквідований у перші години спільної американо-ізраїльської повітряної кампанії 28 лютого.
Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац у четвер, 5 березня, повідомив, що рішення про усунення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї було ухвалене прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу ще у листопаді 2025 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Початковий план передбачав проведення операції в середині 2026 року, проте спалах масових протестів в Ірані на початку цього року та загроза превентивного іранського удару змусили союзників прискорити підготовку. У результаті Хаменеї був ліквідований у перші години спільної американо-ізраїльської повітряної кампанії, що розпочалася минулої суботи, 28 лютого, ставши першим верховним правителем держави, убитим внаслідок цілеспрямованого авіаудару.
Прискорення термінів через загрозу іранської агресії
За словами Каца, розробка операції відбувалася у максимально вузькому колі керівництва країни задовго до початку відкритої війни. У січні план представили адміністрації Дональда Трампа, обґрунтувавши необхідність негайних дій внутрішньою дестабілізацією в Ірані, яка могла спонукати теократичний режим до атак на американські активи та Ізраїль.
Це рішення дозволило союзникам завдати скоординованого удару по командних центрах Тегерана саме в момент найбільшої вразливості системи управління ісламської республіки.
Вже в листопаді нас зібрали з прем'єр-міністром на дуже тісній зустрічі, і прем'єр Біньямін Нетаньягу поставив собі за мету усунути Хаменеї
Стратегічні цілі кампанії та зміна режиму
Ізраїльське оборонне відомство підкреслює, що фізичне усунення Хаменеї є лише частиною ширшої стратегії, спрямованої на повне знищення іранської ядерної програми та ракетного потенціалу.
Тель-Авів розглядає ці об'єкти як екзистенційну загрозу, ліквідація якої має призвести до незворотної зміни режиму в країні. Попри успішне обезголовлення верхівки влади, іранські структури все ще намагаються втримувати контроль, що змушує ізраїльські та американські сили продовжувати інтенсивні бомбардування військової інфраструктури.
