54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 31887 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 61503 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 51803 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 57346 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 55460 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 31979 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 27644 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25554 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35407 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Розмова Трампа і Нетаньягу стала початком війни США та Ізраїлю з Іраном - ЗМІ

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Телефонна розмова між Трампом і Нетаньягу дала старт війні США та Ізраїлю проти Ірану. Трамп схилявся до удару по Ірану, але Нетаньягу попросив відкласти операцію.

Розмова Трампа і Нетаньягу стала початком війни США та Ізраїлю з Іраном - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - ця розмова дала старт війні США і Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Згідно деталей розмови, Трамп вже схилявся до удару по Ірану, перш ніж дізнався про нову інформацію розвідки Ізраїлю щодо аятолли Алі Хаменеї. Підготовка прискорилася, коли Трамп повідомив Нетаньягу, що розгляне можливість продовження операції, але згодом відбулося звернення президента до Конгресу.

Американські чиновники заявили, що Трамп прийняв "обдумане рішення" не надто зосереджуватися на Ірані, щоб не налякати аятолу до того, як буде здійснено удар.

Водночас Трамп вважав Нетаньягу близьким партнером і був щиро налаштований до порад прем'єр-міністра Ізраїлю щодо Ірану, але він також був рішуче налаштований спочатку використати всі дипломатичні можливості, йдеться в публікації.

Також Axios з посиланням на ізраїльського чиновника, ім’я якого не розголошується, заявило, що Трамп хотів завдати удару раніше - на початку січня. Але Нетаньягу попросив відкласти операцію.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер, призначений іранським духовенством, буде мішенню для знищення.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Алі Хаменеї
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Іран