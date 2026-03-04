Розмова Трампа і Нетаньягу стала початком війни США та Ізраїлю з Іраном - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - ця розмова дала старт війні США і Ізраїлю з Іраном. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Згідно деталей розмови, Трамп вже схилявся до удару по Ірану, перш ніж дізнався про нову інформацію розвідки Ізраїлю щодо аятолли Алі Хаменеї. Підготовка прискорилася, коли Трамп повідомив Нетаньягу, що розгляне можливість продовження операції, але згодом відбулося звернення президента до Конгресу.

Американські чиновники заявили, що Трамп прийняв "обдумане рішення" не надто зосереджуватися на Ірані, щоб не налякати аятолу до того, як буде здійснено удар.

Водночас Трамп вважав Нетаньягу близьким партнером і був щиро налаштований до порад прем'єр-міністра Ізраїлю щодо Ірану, але він також був рішуче налаштований спочатку використати всі дипломатичні можливості, йдеться в публікації.

Також Axios з посиланням на ізраїльського чиновника, ім’я якого не розголошується, заявило, що Трамп хотів завдати удару раніше - на початку січня. Але Нетаньягу попросив відкласти операцію.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер, призначений іранським духовенством, буде мішенню для знищення.