Разговор Трампа и Нетаньяху стал началом войны США и Израиля с Ираном - СМИ

09:19 • 8050 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 33895 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
3 марта, 16:32 • 63818 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 53967 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
3 марта, 13:15 • 59406 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 56979 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
3 марта, 12:11 • 32711 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
3 марта, 11:55 • 28016 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25752 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35512 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW4 марта, 02:34 • 25621 просмотра
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 12842 просмотра
Китай определил "пять уроков" после ударов США и Израиля по ИрануPhoto4 марта, 04:30 • 7290 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 10944 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 10576 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 63308 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 85328 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 83587 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
2 марта, 16:02 • 137422 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 98318 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 23603 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 31740 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 36031 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 44384 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 50756 просмотра
Разговор Трампа и Нетаньяху стал началом войны США и Израиля с Ираном - СМИ

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

Телефонный разговор между Трампом и Нетаньяху дал старт войне США и Израиля против Ирана. Трамп склонялся к удару по Ирану, но Нетаньяху попросил отложить операцию.

Разговор Трампа и Нетаньяху стал началом войны США и Израиля с Ираном - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - этот разговор дал старт войне США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Согласно деталям разговора, Трамп уже склонялся к удару по Ирану, прежде чем узнал о новой информации разведки Израиля относительно аятоллы Али Хаменеи. Подготовка ускорилась, когда Трамп сообщил Нетаньяху, что рассмотрит возможность продолжения операции, но впоследствии произошло обращение президента к Конгрессу.

Американские чиновники заявили, что Трамп принял "обдуманное решение" не слишком сосредотачиваться на Иране, чтобы не напугать аятоллу до того, как будет нанесен удар.

В то же время Трамп считал Нетаньяху близким партнером и был искренне настроен к советам премьер-министра Израиля относительно Ирана, но он также был решительно настроен сначала использовать все дипломатические возможности, говорится в публикации.

Также Axios со ссылкой на израильского чиновника, имя которого не разглашается, заявил, что Трамп хотел нанести удар раньше - в начале января. Но Нетаньяху попросил отложить операцию.

Напомним

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским духовенством, будет мишенью для уничтожения.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Али Хаменеи
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран