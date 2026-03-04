Разговор Трампа и Нетаньяху стал началом войны США и Израиля с Ираном - СМИ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом - этот разговор дал старт войне США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Согласно деталям разговора, Трамп уже склонялся к удару по Ирану, прежде чем узнал о новой информации разведки Израиля относительно аятоллы Али Хаменеи. Подготовка ускорилась, когда Трамп сообщил Нетаньяху, что рассмотрит возможность продолжения операции, но впоследствии произошло обращение президента к Конгрессу.

Американские чиновники заявили, что Трамп принял "обдуманное решение" не слишком сосредотачиваться на Иране, чтобы не напугать аятоллу до того, как будет нанесен удар.

В то же время Трамп считал Нетаньяху близким партнером и был искренне настроен к советам премьер-министра Израиля относительно Ирана, но он также был решительно настроен сначала использовать все дипломатические возможности, говорится в публикации.

Также Axios со ссылкой на израильского чиновника, имя которого не разглашается, заявил, что Трамп хотел нанести удар раньше - в начале января. Но Нетаньяху попросил отложить операцию.

Напомним

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским духовенством, будет мишенью для уничтожения.