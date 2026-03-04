$43.450.22
3 березня, 18:22 • 24358 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 48740 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 39976 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 46070 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 46746 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27935 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 25137 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24848 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35044 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 126458 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ізраїль назвав ціллю для знищення будь-якого нового лідера Ірану після смерті Хаменеї

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-який лідер, призначений іранським духовенством, буде мішенню для знищення. Це сталося на тлі обговорень щодо обрання наступника аятоли Алі Хаменеї, якого було вбито під час американо-ізраїльських ударів.

Ізраїль назвав ціллю для знищення будь-якого нового лідера Ірану після смерті Хаменеї

Будь-який новий лідер, призначений правлячим духовенством Ірану, буде "однозначною ціллю для знищення", попередив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у середу, коли високопосадовці Ірану зібралися, щоб обрати наступника покійного аятоли Алі Хаменеї, пише УНН.

Деталі

"Будь-який лідер, призначений іранським терористичним режимом для продовження керівництва планом знищення Ізраїлю, загрози Сполученим Штатам, вільному світу та країнам регіону, а також пригнічення іранського народу, буде однозначною ціллю для знищення. Незалежно від того, як його звати чи де він ховається", - написав Кац у X.

Кац додав, що "прем'єр-міністр і я доручили Армії оборони Ізраїлю підготуватися та діяти всіма засобами для виконання місії як невід'ємної частини цілей операції "Ричання лева"". "Ми продовжуватимемо діяти всіма силами разом з нашими американськими партнерами, щоб знищити можливості режиму та створити умови для того, щоб іранський народ міг його повалити та замінити", - вказав Кац.

Як зазначає CNN, обраний орган вищого духовенства зібрався віртуально, щоб обрати нового верховного лідера після того, як Хаменеї був убитий під час перших американо-ізраїльських ударів у суботу. Хаменеї не залишив офіційно оголошеного наступника.

The New York Times повідомляло з посиланням трьох іранських чиновників, знайомих з обговореннями, що високопоставлені священнослужителі, відповідальні за вибір наступного верховного лідера Ірану, зустрілися у вівторок для обговорення, і "син убитого колишнього лідера, аятоли Алі Хаменеї, став явним лідером".

Посадовці заявили, що священнослужителі розглядають можливість оголосити, що син, Моджтаба Хаменеї, стане наступником свого батька, уже в середу вранці, але деякі висловили застереження, побоюючись, що це може виставити його мішенню для Сполучених Штатів та Ізраїлю. 

За словами офіційних осіб, священнослужителі, відомі як Асамблея експертів, провели дві віртуальні зустрічі: одну вранці та одну ввечері. Ізраїль завдав удару по будівлі в Кумі, одному з головних центрів влади у шиїтському ісламі, де мала відбутися зустріч асамблеї та обрати нового верховного лідера, але будівля була порожня, повідомляє інформаційне агентство Fars News, яке пов'язане з Корпусом вартових ісламської революції.

Ізраїль атакував комплекс, де обирали нового лідера Ірану - ЗМІ03.03.26, 18:21 • 4408 переглядiв

Валі Наср, експерт з питань Ірану та шиїтського ісламу в Університеті Джонса Гопкінса, сказав, що Хаменеї буде несподіваним вибором - і потенційно показовим. "Його давно мали вважати наступником, - сказав Наср, - але протягом останніх двох років, здається, це зникло з поля зору. Якщо його оберуть, це свідчить про те, що зараз при владі набагато жорсткіша сторона режиму Корпусу вартових ісламської революції".

Іранське опозиційне медіа Iran International уже повідомило, що сина аятоли Алі Хаменеї Моджтабу Хаменеї обрано новим верховним лідером Ірану. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

В Ірані обрали нового Верховного лідера країни03.03.26, 23:33 • 27909 переглядiв

Як зазначає CNN, як Ізраїль, так і США стверджували, що їхні удари створять умови для встановлення іранським народом демократичного уряду та відновлення миру в регіоні. Водночас президент США Трамп запропонував аналогічний варіант для Венесуели, де американські війська захопили президента, але залишили значну частину адміністрації на місці.

Юлія Шрамко

