15:45 • 1972 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
13:15 • 10828 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 17686 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 16275 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 16945 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 21319 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 32724 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 104672 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84916 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60903 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
Ізраїль атакував комплекс, де обирали нового лідера Ірану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Ізраїль завдав удару по комплексу Асамблеї експертів у Кумі, яка обирає верховного лідера Ірану. Це сталося на четвертий день американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Ізраїль атакував комплекс, де обирали нового лідера Ірану - ЗМІ

Ізраїль завдав удару по комплексу, що належить організації, відповідальній за обрання наступного верховного лідера Ірану, з посиланням на ізраїльське джерело у вівторок повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Це останній удар по серцю режиму на четвертий день американо-ізраїльської війни проти Ірану.

Ізраїль вдарив по адміністрації президента Ірану та "центрах тяжіння" "Хезболли"03.03.26, 14:08 • 3472 перегляди

"Удар був спрямований на комплекс Асамблеї експертів у священному місті Кум, коли її члени голосували за обрання наступного лідера країни", повідомило джерело, але іранські державні ЗМІ заявили, що будівля була евакуйована перед атакою.

Зображення наслідків удару, схоже, показують, що комплекс був зруйнований, звідти піднялися великі клуби диму.

Очікується, що Асамблея – орган із 88 високопосадовців, які призначать наступника аятоли Алі Хаменеї, вбитого в суботу, – невдовзі збереться для обговорення можливих кандидатів, перш ніж призначити наступника Хаменеї.

У понеділок увечері комплекс Асамблеї експертів у столиці Тегерані також став ціллю американо-ізраїльських ударів, повідомили державні ЗМІ.

Тим часом, як повідомило іранське інформаційне агентство Mehr, "Моджтаба Хаменеї, син верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, якого деякі аналітики давно розглядають як потенційного наступника, живий".

"Моджтаба Хаменеї, син верховного лідера, повністю здоровий", – повідомило видання.

Видання додало, що Моджтаба також розглядає "важливі питання", пов’язані з країною, не надаючи подробиць.

Вважається, що Моджтаба, другий син верховного лідера, має закулісний вплив, маючи глибокі зв’язки з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), найпотужнішою військовою силою в Ірані, а також з "Басідж", його добровольчою воєнізованою мережею.

Тим не менш, будь-який крок до наступництва від батька до сина зіткнеться з політичними та релігійними проблемами всередині Ірану, зауважує видання. Передача влади в династичному стилі не схвалюється в шиїтській клерикальній традиції, особливо в системі, що виникла в результаті революції, яка повалила монархію.

Існують також практичні перешкоди: Моджтаба не є широко відомим як високопоставлений священнослужитель і не обіймає жодної офіційної державної посади. Сполучені Штати запровадили проти нього санкції у 2019 році.

Юлія Шрамко

Світ