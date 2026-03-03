Ізраїль вдарив по адміністрації президента Ірану та "центрах тяжіння" "Хезболли"

Ізраїльські військові заявили про удари по адміністрації президента Ірану та будівлі Вищої ради національної безпеки у Тегерані в Ірані та "центрах тяжіння" "Хезболли" в Бейруті у Лівані, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.

Деталі

"Армія оборони Ізраїлю завдала удару по комплексу керівництва іранського режиму - найбільш центральній та найважливішій штаб-квартирі режиму. Уночі (понеділок) ізраїльські повітряні сили, діючи на основі точних розвідданих, завдали удару та знищили об'єкти в комплексі керівництва іранського терористичного режиму в самому серці Тегерана", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ у вівторок.

Як вказано, "під час удару по комплексу численні боєприпаси були скинуті на адміністрацію президента та будівлю Вищої ради національної безпеки". "Крім того, мішенню було місце збору найвищого органу режиму, відповідального за ухвалення рішень з питань безпеки, а також заклад для підготовки іранських військових офіцерів та додаткова ключова інфраструктура режиму", зазначили у ЦАХАЛ.

Також ЦАХАЛ заявив, що в останній хвилі ударів у Бейруті вдарив по "центрах тяжіння" "Хезболли". Над містом, за даними CNN, було видно клуби диму.

"Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по ключових центрах тяжіння Хезболли в Бейруті. (...) Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по командних центрах, сховищах зброї та компонентах супутникового зв'язку, що належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. Ці засоби працювали під прикриттям цивільних осіб. Серед уражених цілей були пункти зв'язку, які "Хезболла" використовувала як терористичну інфраструктуру для здійснення нападів, збору розвідувальних даних та підтримки своїх пропагандистських зусиль", - вказали у ЦАХАЛ.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що "нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по кількох терористах "Хезболли" в Бейруті".

