Ізраїль вдарив по адміністрації президента Ірану та "центрах тяжіння" "Хезболли"

Ексклюзив
12:11 • 164 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 1144 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 10775 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
06:18 • 22751 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 83905 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 77620 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 55624 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 49052 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 41354 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 22183 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Держдеп США закликав американців негайно покинути країни Близького СходуPhoto3 березня, 03:07 • 18437 перегляди
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті06:54 • 21909 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ07:59 • 22871 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 20682 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 9230 перегляди
Публікації
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 20806 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 39191 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 83956 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 55907 перегляди
Історії, які намагаються приховати: на що скаржаться колишні пацієнти скандальної клініки OdrexPhoto2 березня, 11:52 • 62795 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 70 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 22800 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 30009 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 33813 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 33334 перегляди
Ізраїль вдарив по адміністрації президента Ірану та "центрах тяжіння" "Хезболли"

Київ • УНН

 • 170 перегляди

ЦАХАЛ заявив про удари по адміністрації президента Ірану та будівлі Вищої ради національної безпеки в Тегерані. Також ізраїльські військові атакували "центри тяжіння" "Хезболли" в Бейруті.

Ізраїльські військові заявили про удари по адміністрації президента Ірану та будівлі Вищої ради національної безпеки у Тегерані в Ірані та "центрах тяжіння" "Хезболли" в Бейруті у Лівані, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.

Деталі

"Армія оборони Ізраїлю завдала удару по комплексу керівництва іранського режиму - найбільш центральній та найважливішій штаб-квартирі режиму. Уночі (понеділок) ізраїльські повітряні сили, діючи на основі точних розвідданих, завдали удару та знищили об'єкти в комплексі керівництва іранського терористичного режиму в самому серці Тегерана", - ідеться у повідомленні ЦАХАЛ у вівторок.

Як вказано, "під час удару по комплексу численні боєприпаси були скинуті на адміністрацію президента та будівлю Вищої ради національної безпеки". "Крім того, мішенню було місце збору найвищого органу режиму, відповідального за ухвалення рішень з питань безпеки, а також заклад для підготовки іранських військових офіцерів та додаткова ключова інфраструктура режиму", зазначили у ЦАХАЛ.

Також ЦАХАЛ заявив, що в останній хвилі ударів у Бейруті вдарив по "центрах тяжіння" "Хезболли". Над містом, за даними CNN, було видно клуби диму.

"Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по ключових центрах тяжіння Хезболли в Бейруті. (...) Армія оборони Ізраїлю завершила серію ударів по командних центрах, сховищах зброї та компонентах супутникового зв'язку, що належать штаб-квартирі розвідки "Хезболли" в Бейруті. Ці засоби працювали під прикриттям цивільних осіб. Серед уражених цілей були пункти зв'язку, які "Хезболла" використовувала як терористичну інфраструктуру для здійснення нападів, збору розвідувальних даних та підтримки своїх пропагандистських зусиль", - вказали у ЦАХАЛ.

Пізніше ЦАХАЛ повідомив, що "нещодавно Армія оборони Ізраїлю завдала удару по кількох терористах "Хезболли" в Бейруті".

Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті03.03.26, 08:54 • 21969 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Сутички
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Тегеран
Іран