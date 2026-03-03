$43.230.13
Израиль нанес удары по администрации президента Ирана и «центрам притяжения» «Хезболлы»

Киев • УНН

 • 96 просмотра

ЦАХАЛ заявил об ударах по администрации президента Ирана и зданию Высшего совета национальной безопасности в Тегеране. Также израильские военные атаковали «центры притяжения» «Хезболлы» в Бейруте.

Израиль нанес удары по администрации президента Ирана и «центрам притяжения» «Хезболлы»

Израильские военные заявили об ударах по администрации президента Ирана и зданию Высшего совета национальной безопасности в Тегеране в Иране и "центрам притяжения" "Хезболлы" в Бейруте в Ливане, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Детали

"Армия обороны Израиля нанесла удар по комплексу руководства иранского режима - самой центральной и важнейшей штаб-квартире режима. Ночью (понедельник) израильские воздушные силы, действуя на основе точных разведданных, нанесли удар и уничтожили объекты в комплексе руководства иранского террористического режима в самом сердце Тегерана", - говорится в сообщении ЦАХАЛ во вторник.

Как указано, "во время удара по комплексу многочисленные боеприпасы были сброшены на администрацию президента и здание Высшего совета национальной безопасности". "Кроме того, мишенью было место сбора высшего органа режима, ответственного за принятие решений по вопросам безопасности, а также заведение для подготовки иранских военных офицеров и дополнительная ключевая инфраструктура режима", - отметили в ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ заявил, что в последней волне ударов в Бейруте ударил по "центрам притяжения" "Хезболлы". Над городом, по данным CNN, были видны клубы дыма.

"Армия обороны Израиля завершила серию ударов по ключевым центрам притяжения Хезболлы в Бейруте. (...) Армия обороны Израиля завершила серию ударов по командным центрам, хранилищам оружия и компонентам спутниковой связи, принадлежащим штаб-квартире разведки "Хезболлы" в Бейруте. Эти средства работали под прикрытием гражданских лиц. Среди пораженных целей были пункты связи, которые "Хезболла" использовала как террористическую инфраструктуру для осуществления нападений, сбора разведывательных данных и поддержки своих пропагандистских усилий", - указали в ЦАХАЛ.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что "недавно Армия обороны Израиля нанесла удар по нескольким террористам "Хезболлы" в Бейруте".

Юлия Шрамко

