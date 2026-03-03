Израиль атаковал комплекс, где выбирали нового лидера Ирана - СМИ

Израиль нанес удар по комплексу, принадлежащему организации, ответственной за избрание следующего верховного лидера Ирана, со ссылкой на израильский источник во вторник сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Это последний удар по сердцу режима на четвертый день американо-израильской войны против Ирана.

"Удар был направлен на комплекс Ассамблеи экспертов в священном городе Кум, когда ее члены голосовали за избрание следующего лидера страны", сообщил источник, но иранские государственные СМИ заявили, что здание было эвакуировано перед атакой.

Изображения последствий удара, похоже, показывают, что комплекс был разрушен, оттуда поднялись большие клубы дыма.

Ожидается, что Ассамблея – орган из 88 высокопоставленных чиновников, которые назначат преемника аятоллы Али Хаменеи, убитого в субботу, – вскоре соберется для обсуждения возможных кандидатов, прежде чем назначить преемника Хаменеи.

В понедельник вечером комплекс Ассамблеи экспертов в столице Тегеране также стал целью американо-израильских ударов, сообщили государственные СМИ.

Тем временем, как сообщило иранское информационное агентство Mehr, "Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, которого некоторые аналитики давно рассматривают как потенциального преемника, жив".

"Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера, полностью здоров", – сообщило издание.

Издание добавило, что Моджтаба также рассматривает "важные вопросы", связанные со страной, не предоставляя подробностей.

Считается, что Моджтаба, второй сын верховного лидера, имеет закулисное влияние, имея глубокие связи с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), самой мощной военной силой в Иране, а также с "Басидж", его добровольческой военизированной сетью.

Тем не менее, любой шаг к преемственности от отца к сыну столкнется с политическими и религиозными проблемами внутри Ирана, отмечает издание. Передача власти в династическом стиле не одобряется в шиитской клерикальной традиции, особенно в системе, возникшей в результате революции, которая свергла монархию.

Существуют также практические препятствия: Моджтаба не является широко известным как высокопоставленный священнослужитель и не занимает никакой официальной государственной должности. Соединенные Штаты ввели против него санкции в 2019 году.