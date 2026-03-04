$43.450.22
Израиль назвал целью для уничтожения любого нового лидера Ирана после смерти Хаменеи

Киев • УНН

 • 1442 просмотра

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что любой лидер, назначенный иранским духовенством, будет мишенью для уничтожения. Это произошло на фоне обсуждений относительно избрания преемника аятоллы Али Хаменеи, который был убит во время американо-израильских ударов.

Израиль назвал целью для уничтожения любого нового лидера Ирана после смерти Хаменеи

Любой новый лидер, назначенный правящим духовенством Ирана, будет «однозначной целью для уничтожения», предупредил министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду, когда высокопоставленные чиновники Ирана собрались, чтобы избрать преемника покойного аятоллы Али Хаменеи, пишет УНН.

Детали

«Любой лидер, назначенный иранским террористическим режимом для продолжения руководства планом уничтожения Израиля, угрозы Соединенным Штатам, свободному миру и странам региона, а также угнетения иранского народа, будет однозначной целью для уничтожения. Независимо от того, как его зовут или где он скрывается», — написал Кац в X.

Кац добавил, что «премьер-министр и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться и действовать всеми средствами для выполнения миссии как неотъемлемой части целей операции «Рычание льва»». «Мы будем продолжать действовать всеми силами вместе с нашими американскими партнерами, чтобы уничтожить возможности режима и создать условия для того, чтобы иранский народ мог его свергнуть и заменить», — указал Кац.

Как отмечает CNN, избранный орган высшего духовенства собрался виртуально, чтобы избрать нового верховного лидера после того, как Хаменеи был убит во время первых американо-израильских ударов в субботу. Хаменеи не оставил официально объявленного преемника.

The New York Times сообщала со ссылкой на трех иранских чиновников, знакомых с обсуждениями, что высокопоставленные священнослужители, ответственные за выбор следующего верховного лидера Ирана, встретились во вторник для обсуждения, и «сын убитого бывшего лидера, аятоллы Али Хаменеи, стал явным лидером».

Чиновники заявили, что священнослужители рассматривают возможность объявить, что сын, Моджтаба Хаменеи, станет преемником своего отца, уже в среду утром, но некоторые выразили предостережения, опасаясь, что это может выставить его мишенью для Соединенных Штатов и Израиля.

По словам официальных лиц, священнослужители, известные как Ассамблея экспертов, провели две виртуальные встречи: одну утром и одну вечером. Израиль нанес удар по зданию в Куме, одному из главных центров власти в шиитском исламе, где должна была состояться встреча ассамблеи и избрать нового верховного лидера, но здание было пусто, сообщает информационное агентство Fars News, связанное с Корпусом стражей исламской революции.

Израиль атаковал комплекс, где выбирали нового лидера Ирана - СМИ03.03.26, 18:21 • 4414 просмотров

Вали Наср, эксперт по вопросам Ирана и шиитского ислама в Университете Джона Хопкинса, сказал, что Хаменеи будет неожиданным выбором — и потенциально показательным. «Его давно должны были считать преемником, — сказал Наср, — но в течение последних двух лет, кажется, это исчезло из поля зрения. Если его изберут, это свидетельствует о том, что сейчас у власти гораздо более жесткая сторона режима Корпуса стражей исламской революции».

Иранское оппозиционное медиа Iran International уже сообщило, что сын аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана. Официально эта информация не подтверждена.

В Иране избрали нового Верховного лидера страны03.03.26, 23:33 • 27970 просмотров

Как отмечает CNN, как Израиль, так и США утверждали, что их удары создадут условия для установления иранским народом демократического правительства и восстановления мира в регионе. В то же время президент США Трамп предложил аналогичный вариант для Венесуэлы, где американские войска захватили президента, но оставили значительную часть администрации на месте.

Юлия Шрамко

