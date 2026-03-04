В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции

$43.230.13
3 марта, 18:22 • 10446 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 18039 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 19292 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 25254 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 30757 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 22258 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 21033 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23461 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33999 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112931 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На Прикарпатье 18-летнюю мать подозревают в избиении до смерти семимесячного сынаPhoto3 марта, 14:54 • 13028 просмотра
Богатый нефтью Ирак сократит добычу после закрытия Ормузского пролива3 марта, 16:34 • 5174 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 8368 просмотра
ДНК подтвердила пребывание Комарова на территории виллы похитителей на Бали - СМИ3 марта, 17:25 • 6026 просмотра
путин может предложить Ирану, который находится под ударами США и Израиля, лишь "устную поддержку" - СМИ20:11 • 4632 просмотра
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 27326 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 58131 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 59242 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112932 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 75253 просмотра
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 8380 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 13452 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 19524 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 34749 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 41627 просмотра
В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции

Киев • УНН

 • 0 просмотра

В Харькове мужчина 1980 года рождения погиб, а его жена 1982 года рождения получила ранения в результате взрыва неустановленного предмета возле подъезда дома. Полиция расследует инцидент как несчастный случай.

В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции

В Харькове в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 3 марта около 21:00 возле подъезда многоквартирного жилого дома в Основянском районе Харькова прогремел взрыв.

В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение

- говорится в сообщении.

Указывается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Напомним

17 февраля в Запорожье 56-летний мужчина погиб в результате взрыва гранаты в многоэтажном доме.

10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области23.02.26, 12:34 • 4121 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины