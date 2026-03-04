В Харькове от взрыва погиб мужчина, его жена получила ранения: подробности от полиции
В Харькове мужчина 1980 года рождения погиб, а его жена 1982 года рождения получила ранения в результате взрыва неустановленного предмета возле подъезда дома. Полиция расследует инцидент как несчастный случай.
В Харькове в результате детонации неустановленного предмета погиб мужчина, еще один человек получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области, информирует УНН.
Отмечается, что 3 марта около 21:00 возле подъезда многоквартирного жилого дома в Основянском районе Харькова прогремел взрыв.
В результате происшествия мужчина 1980 года рождения погиб на месте. Его жена, 1982 года рождения, получила телесные повреждения. Пострадавшая госпитализирована в медицинское учреждение
Указывается, что правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Предварительно основной версией является "несчастный случай", решается вопрос о правовой квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.
