10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области

10:16 • 1168 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения ЧФ РФ с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 16326 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 28096 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 33487 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 54666 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 49168 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
22 февраля, 13:36 • 49770 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 46357 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 50932 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 56145 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 104558 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 114359 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 10:00 • 120579 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 131637 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
19 февраля, 13:31 • 169652 просмотра
10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 58 просмотра

В Хмельницкой области 10-летний мальчик погиб, а его 45-летняя мать травмировалась в результате взрыва гранаты. Полиция расследует инцидент, произошедший 22 февраля в селе Малая Кужелевка.

10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области

В Хмельницкой области в результате взрыва гранаты погиб 10-летний мальчик и травмировалась его 45-летняя мать, полицейские выясняют обстоятельства, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла вчера, 22 февраля, около 21:45, в селе Малая Кужелевка Дунаевецкой общины.

Правоохранители предварительно установили, что в одной из комнат дома находилась 45-летняя мать вместе с 10-летним сыном. По предварительной информации, мальчик играл гранатой, которая взорвалась

- сообщили в полиции.

На место происшествия сразу прибыли врачи "скорой", следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог.

Медики пытались реанимировать мальчика. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой больницы

- указали правоохранители.

Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие опасных предметов и изъяли остатки гранаты для проведения экспертизы.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.

В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире18.02.26, 17:53 • 5134 просмотра

Юлия Шрамко

