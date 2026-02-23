10-летний мальчик погиб от взрыва гранаты в Хмельницкой области
Киев • УНН
В Хмельницкой области 10-летний мальчик погиб, а его 45-летняя мать травмировалась в результате взрыва гранаты. Полиция расследует инцидент, произошедший 22 февраля в селе Малая Кужелевка.
В Хмельницкой области в результате взрыва гранаты погиб 10-летний мальчик и травмировалась его 45-летняя мать, полицейские выясняют обстоятельства, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла вчера, 22 февраля, около 21:45, в селе Малая Кужелевка Дунаевецкой общины.
Правоохранители предварительно установили, что в одной из комнат дома находилась 45-летняя мать вместе с 10-летним сыном. По предварительной информации, мальчик играл гранатой, которая взорвалась
На место происшествия сразу прибыли врачи "скорой", следственно-оперативная группа полиции, криминалисты, взрывотехники и кинолог.
Медики пытались реанимировать мальчика. К сожалению, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение Дунаевецкой больницы
Правоохранители обследовали дом и прилегающую территорию на наличие опасных предметов и изъяли остатки гранаты для проведения экспертизы.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.
В Запорожье мужчина погиб в результате взрыва гранаты в квартире18.02.26, 17:53 • 5134 просмотра