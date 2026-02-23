10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині

$43.270.01
50.920.00
ukenru
10:23 • 1134 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 2042 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 16895 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 28872 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 33888 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 55047 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 49441 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 49884 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 46456 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 51007 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.9м/с
89%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Політичний трилер "Одна битва за іншою" став головним тріумфатором кінопремії BAFTA у Лондоні23 лютого, 00:44 • 17193 перегляди
Останки святого Франциска вперше за довгий час виставили на загальний огляд в ІталіїPhoto23 лютого, 02:33 • 6060 перегляди
ЗСУ знищили 720 окупантів протягом доби на всіх напрямках - ГенштабPhoto04:51 • 20281 перегляди
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами07:45 • 18855 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 11563 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 104949 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 114747 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 120945 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 131974 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 169987 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Велика Британія
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto08:38 • 11823 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 51363 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 52471 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 51939 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 42489 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Фільм

10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 404 перегляди

У Хмельницькій області 10-річний хлопчик загинув, а його 45-річна матір травмувалася внаслідок вибуху гранати. Поліція розслідує інцидент, що стався 22 лютого у селі Мала Кужелівка.

10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині

У Хмельницькій області внаслідок вибуху гранати загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір, поліцейські з’ясовують обставини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45, у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади. 

Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула

- повідомили у поліції.

На місце події одразу прибули лікарі "швидкої", слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог.

Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні

- вказали правоохоронці.

Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

У Запоріжжі чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі18.02.26, 17:53 • 5135 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал
Село
Війна в Україні
Хмельницька область
Україна