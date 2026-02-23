10-річний хлопчик загинув від вибуху гранати на Хмельниччині
Київ • УНН
У Хмельницькій області 10-річний хлопчик загинув, а його 45-річна матір травмувалася внаслідок вибуху гранати. Поліція розслідує інцидент, що стався 22 лютого у селі Мала Кужелівка.
У Хмельницькій області внаслідок вибуху гранати загинув 10-річний хлопчик та травмувалась його 45-річна матір, поліцейські з’ясовують обставини, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області у понеділок, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася вчора, 22 лютого, близько 21:45, у селі Мала Кужелівка Дунаєвецької громади.
Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із кімнат будинку перебувала 45-річна матір разом із 10-річним сином. За попередньою інформацією, хлопчик грався гранатою, яка вибухнула
На місце події одразу прибули лікарі "швидкої", слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, вибухотехніки та кінолог.
Медики намагалися реанімувати хлопчика. На жаль, він отримав травми, несумісні із життям. Жінку госпіталізували до травматологічного відділення Дунаєвецької лікарні
Правоохоронці обстежили будинок та прилеглу територію на наявність небезпечних предметів та вилучили рештки гранати для проведення експертизи.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Розслідування триває.
У Запоріжжі чоловік загинув унаслідок вибуху гранати в квартирі18.02.26, 17:53 • 5135 переглядiв