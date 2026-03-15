Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
Київ • УНН
ЦАХАЛ планує операції проти іранського режиму на період понад три тижні. Метою Ізраїлю є серйозне послаблення спроможностей Тегерана у координації зі США.
Ізраїль планує продовжувати військову кампанію проти Ірану ще щонайменше три тижні. Про це в коментарі для CNN заявила речниця Армії оборони Ізраїлю Еффі Дефрін, передає УНН.
Деталі
Ми готові, в координації з нашими союзниками зі США, і розробляємо плани щонайменше до єврейського свята Песах, приблизно через три тижні. І в нас є більш масштабні плани на період ще понад три тижні після цього
Речниця ЦАХАЛу додала, що Ізраїль "працює не за секундоміром або розкладом, а для досягнення своїх цілей, які полягають у тому, щоб серйозно послабити іранський режим".
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна отримує військову допомогу від росії та Китаю на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.
На це відповів очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. Він назвав заяву Тегерана спробою "набити собі ціну".