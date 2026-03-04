МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс

$43.230.13
50.600.26
ukenru
18:22 • 9570 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 16152 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 17820 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 23741 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 29490 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 21814 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 20636 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23334 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33897 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112274 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
83%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 26214 перегляди
Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей3 березня, 13:42 • 8862 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 12507 перегляди
На Прикарпатті 18-річну матір підозрюють у побитті до смерті семимісячного синаPhoto3 березня, 14:54 • 12409 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 6786 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 26242 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 57327 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 58632 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 112274 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 74721 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Ізраїль
Сполучені Штати Америки
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto17:13 • 6812 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 12522 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 19083 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 34361 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 41253 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
MIM-104 Patriot

МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс

Київ • УНН

 • 12 перегляди

МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерної бомби, проте не може гарантувати мирний характер програми через великі запаси збагаченого урану та обмеження доступу інспекторів. Гендиректор Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння з цього приводу.

МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявило доказів створення Іраном ядерної бомби, при цьому підтверджень, що ядерна програма країни має виключно мирний характер, немає. Про це у соцмережі Х заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, хоча доказів створення ядерної бомби Тегераном немає, країна має великі запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.

Його великі запаси збагаченого урану, майже збройового класу, та відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння. З цих причин мої попередні звіти вказують на те, що доки Іран не допоможе МАГАТЕ у вирішенні невирішених питань щодо гарантій, Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною

- написав Гроссі.

Контекст

За словами спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, на переговорах щодо ядерної програми Ірану Тегеран заявляв, що здатний створити 11 ядерних бомб.

Наприкінці лютого МАГАТЕ зафіксувало регулярні та незрозумілі роботи Ірану на збагачувальних майданчиках, атакованих США та Ізраїлем. Інспекторам ООН було заборонено доступ, що створює загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї.

МАГАТЕ закликало до "стриманості" на Близькому Сході, щоб уникнути ризиків ядерної безпеки28.02.26, 21:25 • 13940 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Організація Об'єднаних Націй
Дональд Трамп
Тегеран
Сполучені Штати Америки
Іран