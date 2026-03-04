МАГАТЕ не виявило доказів створення ядерної бомби в Ірані, але є нюанс
МАГАТЕ не знайшло доказів створення Іраном ядерної бомби, проте не може гарантувати мирний характер програми через великі запаси збагаченого урану та обмеження доступу інспекторів. Гендиректор Рафаель Гроссі висловив серйозне занепокоєння з цього приводу.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не виявило доказів створення Іраном ядерної бомби, при цьому підтверджень, що ядерна програма країни має виключно мирний характер, немає. Про це у соцмережі Х заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, хоча доказів створення ядерної бомби Тегераном немає, країна має великі запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.
Його великі запаси збагаченого урану, майже збройового класу, та відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння. З цих причин мої попередні звіти вказують на те, що доки Іран не допоможе МАГАТЕ у вирішенні невирішених питань щодо гарантій, Агентство не зможе гарантувати, що ядерна програма Ірану є виключно мирною
Контекст
За словами спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, на переговорах щодо ядерної програми Ірану Тегеран заявляв, що здатний створити 11 ядерних бомб.
Наприкінці лютого МАГАТЕ зафіксувало регулярні та незрозумілі роботи Ірану на збагачувальних майданчиках, атакованих США та Ізраїлем. Інспекторам ООН було заборонено доступ, що створює загрозу нерозповсюдженню ядерної зброї.
