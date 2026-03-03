Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей

Більше ніж третину рейсів на Близький Схід було скасовано у вівторок, десятки тисяч людей, від румунських релігійних паломників до туристів та членів сімей дипломатів, застрягли на Близькому Сході, на тлі того, як війна в Ірані поширюється по всьому регіон, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Великі авіакомпанії скасували рейси до регіону та з нього, а повітряний простір над Перською затокою закрито. Деякі з тих, хто застряг, були змушені шукати притулку під час авіаударів, тоді як інші застрягли на круїзних лайнерах, які наразі не можуть проходити через Ормузьку протоку.

"Майже 1900 з понад 5450 рейсів, запланованих на Близький Схід, були скасовані у вівторок", повідомила компанія з аналітики в авіагалузі Cirium.

У понеділок Державний департамент США зробив важливий крок, закликаючи всіх громадян США покинути понад десяток країн Близького Сходу через ризик для безпеки, спричинений ескалацією, яка втягнула регіон у значний хаос.

США наказали частині персоналу залишити Близький Схід, закрили кілька посольств

Тим часом в Ізраїлі посол США сказав американцям, що найкращий спосіб виїхати – це через Синайський півострів Єгипту.

Уряди в усьому світі намагаються репатріювати своїх громадян.

В Італії уряд допоміг з рейсами до Мілана та Рима після зростання критики щодо міністра оборони країни Гвідо Крозетто. Міністр викликав політичну суперечку вдома після того, як застряг у Дубаї зі своєю родиною під час початкового етапу американо-ізраїльської атаки на Іран. Крозетто повернувся до Рима в неділю військовим літаком. Ліва опозиція закликала до відставки Крозетто, заявивши, що він не повинен був подорожувати на Близький Схід під час кризи. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні виступила на його захист.

За оцінками, 30 000 німецьких туристів залишалися на круїзних лайнерах, у готелях або в закритих аеропортах на Близькому Сході, і перший літак з Дубая до Франкфурта у Німеччині мав приземлитися у вівторок вдень.

Уряд Німеччини також прагне зафрахтувати літаки за рахунок платників податків, щоб повернути додому вразливих людей, включаючи хворих мандрівників, дітей та вагітних.

Франція також намагається організувати повернення тисяч французів, заявив у вівторок міністр закордонних справ країни. За оцінками, 200 000 французів проживають у регіоні, що постраждав від конфлікту, і влада вважає, що приблизно 25 000 громадян Франції зараз відвідують цей район.

Рано у вівторок румунські туристи прибули до Бухареста після подорожі з Ізраїлю до Каїра, щоб уникнути конфлікту. Сотні паломників Румунської православної церкви застрягли в Ізраїлі під час відвідування Віфлеєму в межах поїздки, яку очолювали румунські священики, коли спалахнула війна. Група була змушена скоротити свою поїздку та повернутися до Румунії.

Попередньої ночі британські мандрівники, які опинилися в пастці в Об'єднаних Арабських Еміратах, з полегшенням безпечно приземлилися в лондонському аеропорту Гітроу.

Тим часом рейс з Дубая приземлився в столиці Сербії, Белграді, рано вранці у вівторок з приблизно 200 пасажирами.

Також Іран розпочав процес повернення іранських паломників зі святих міст Мекки та Медіни, про що повідомили у вівторок державні ЗМІ. Аліреза Енаяті, посол Ірану в Саудівській Аравії, заявив, що процес повернення 9000 іранців, які зараз перебувають у містах Мекка та Медіна, розпочався в понеділок. У повідомленні, опублікованому іранським інформаційним агентством Mizan, Енаяті заявив, що виїзд відбувається так само, як і під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном у 2025 році. Іранські паломники залишатимуть Саудівську Аравію через саудівсько-іракські прикордонні пункти та повертатимуться до Ірану з Іраку. Ця заява пролунала під час священного для мусульман місяця Рамадан та розширення масштабів атак Ірану на об'єкти в Саудівській Аравії.

У той же час мандрівники уникають Близького Сходу через ескалацію регіонального конфлікту, і в Ryanair уже заявили, що спостерігають зростання бронювання рейсів на Великодні свята до Європи, про що, як пише Reuters, заявив генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі у вівторок, додавши, що він не очікує великого довгострокового впливу.

Війна між США, Ізраїлем та Іраном порушила рейси по всьому світу, закрила ключові близькосхідні хаби та призвела до зростання цін на нафту, а аналітики попереджають про тижні перебоїв.

Ціни на нафту продовжують зростати - Brent перевищила $80 за барель

"Ми точно побачили, що спостерігається значний обвал бронювання рейсів на Близький Схід та значний сплеск бронювання рейсів на коротких рейсах авіаліній в Європі, особливо, я думаю, що основна увага приділяється Великоднім святам", – сказав Майкл О'Лірі на пресконференції.

"Але я не думаю, що це має якісь фундаментальні зміни або вплив на... довгострокові тенденції бронювання на травень, червень, липень", - сказав О'Лірі.

О'Лірі зазначив, що пріоритетом Ryanair під час поточних перебоїв було повернення клієнтів з Йорданії, і що у компанії немає багато вільних потужностей, щоб допомогти з іншими репатріаціями.

Ціни на нафту різко зросли через посилення конфлікту на Близькому Сході, приблизно на 30% з початку року, що потенційно може призвести до зростання вартості авіапалива та завдати шкоди прибуткам авіакомпаній.

Однак, О'Лірі сказав, що це не вплине на Ryanair, оскільки вона добре захищена від зростання цін на нафту.

"Ми захищені на наступні 12 місяців до березня 2027 року на рівні близько 67 доларів за барель, - сказав він. - Тож це не вплине на наші витрати і не вплине на наші низькі тарифи".

Деякі авіарейси з Абу-Дабі відновлюються, але ще тисячі скасовано через продовження ударів з Ірану