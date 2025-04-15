SkyUp Airlines відкриває нові європейські напрямки з Кишинева. Акційні квитки від 14,5 євро доступні лише 4 квітня на рейси до 1 жовтня 2025 року.
Wizz Air, Ryanair та AirBaltic планують відновити рейси в Україну. Wizz Air розробила план на 100 маршрутів, Ryanair готує
п'ятирічний план відновлення, а AirBaltic хоче бути першою.
Через масштабну пожежу в лондонському аеропорту Гітроу, залізничний перевізник Eurostar організував додаткові поїзди. Таке рішення
ухвалили після скасування понад тисячі рейсів.