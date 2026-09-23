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Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Майкл О'Лірі заявив, що дорогий авіагас може підняти ціни на квитки на 10–20% влітку 2027 року. Конкуренти можуть запровадити паливні збори.

Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%

Якщо вартість нафти залишиться на високому рівні, ціни на авіаквитки можуть зрости на 10-20% улітку 2027 року. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, передає УНН із посиланням на DW.

Авіакомпанія не запроваджуватиме паливні збори, але її конкуренти можуть піти на такий крок і перекласти додаткові витрати через зростання цін на паливо на пасажирів, зазначив він.

"Я дуже сподіваюся, що ціни на авіагас зростатимуть швидше наступного року, оскільки це прискорить процес банкрутства інших авіакомпаній", - зазначив О'Лірі.

Ryanair попередила про зростання витрат через ціни на пальне та зарплати персоналу18.05.26, 10:29 • 3911 переглядiв

Банкрутство авіаперевізників, що працюють зараз у збиток, за його словами, "прискорить консолідацію європейського ринку навколо чотирьох великих гравців - British Airways, Lufthansa, Air France і Ryanair".

Тим часом німецька авіакомпанія Lufthansa в серпні заявила, що її чистий прибуток у другому кварталі 2026 року зменшився на 88% порівняно з тим же періодом минулого року і склав 123 млн євро. Операційний прибуток упав на 56%, до 383 млн. євро. Падіння квартального прибутку в компанії пояснили страйками пілотів, що продовжуються, і зростанням цін на паливо через війну США проти Ірану.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
Ryanair
Lufthansa
Сполучені Штати Америки
Іран