Глава Ryanair заявив, що авіаквитки влітку 2027-го можуть подорожчати на 10-20%

Якщо вартість нафти залишиться на високому рівні, ціни на авіаквитки можуть зрости на 10-20% улітку 2027 року. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, передає УНН із посиланням на DW.

Авіакомпанія не запроваджуватиме паливні збори, але її конкуренти можуть піти на такий крок і перекласти додаткові витрати через зростання цін на паливо на пасажирів, зазначив він.

"Я дуже сподіваюся, що ціни на авіагас зростатимуть швидше наступного року, оскільки це прискорить процес банкрутства інших авіакомпаній", - зазначив О'Лірі.

Ryanair попередила про зростання витрат через ціни на пальне та зарплати персоналу

Банкрутство авіаперевізників, що працюють зараз у збиток, за його словами, "прискорить консолідацію європейського ринку навколо чотирьох великих гравців - British Airways, Lufthansa, Air France і Ryanair".

Тим часом німецька авіакомпанія Lufthansa в серпні заявила, що її чистий прибуток у другому кварталі 2026 року зменшився на 88% порівняно з тим же періодом минулого року і склав 123 млн євро. Операційний прибуток упав на 56%, до 383 млн. євро. Падіння квартального прибутку в компанії пояснили страйками пілотів, що продовжуються, і зростанням цін на паливо через війну США проти Ірану.