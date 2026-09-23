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Глава Ryanair заявил, что авиабилеты летом 2027 года могут подорожать на 10–20%

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

Майкл О'Лири заявил, что дорогое авиационное топливо может повысить цены на билеты на 10–20% летом 2027 года. Конкуренты могут ввести топливные сборы.

Глава Ryanair заявил, что авиабилеты летом 2027 года могут подорожать на 10–20%

Если стоимость нефти останется на высоком уровне, цены на авиабилеты могут вырасти на 10–20% летом 2027 года. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, передает УНН со ссылкой на DW.

Авиакомпания не будет вводить топливные сборы, однако ее конкуренты могут пойти на такой шаг и переложить дополнительные расходы из-за роста цен на топливо на пассажиров, отметил он.

"Я очень надеюсь, что цены на авиационное топливо будут расти быстрее в следующем году, поскольку это ускорит процесс банкротства других авиакомпаний", — отметил О'Лири.

Ryanair предупредила о росте расходов из-за цен на топливо и зарплат персонала18.05.26, 10:29 • 3911 просмотров

Банкротство авиаперевозчиков, которые сейчас работают в убыток, по его словам, "ускорит консолидацию европейского рынка вокруг четырех крупных игроков — British Airways, Lufthansa, Air France и Ryanair".

Тем временем немецкая авиакомпания Lufthansa в августе заявила, что ее чистая прибыль во втором квартале 2026 года уменьшилась на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123 млн евро. Операционная прибыль упала на 56%, до 383 млн евро. Падение квартальной прибыли в компании объяснили продолжающимися забастовками пилотов и ростом цен на топливо из-за войны США против Ирана.

Антонина Туманова

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