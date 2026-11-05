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Щонайменше 12 авіарейсів у Європі отримали погрози про мінування - Politico

Київ • УНН

 • 386 перегляди

У четвер погрози отримали щонайменше 12 європейських рейсів. Вибухівки не знайшли, кілька літаків перенаправили, загрози назвали скоординованими.

Щонайменше 12 авіарейсів у Європі отримали погрози про мінування - Politico

У четвер щонайменше 12 європейських авіарейсів стали об’єктами погроз про мінування. Це сталося після семи подібних інцидентів на початку тижня, під час яких правоохоронці не виявили вибухівки. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Ірландська авіакомпанія Aer Lingus повідомила, що один із її рейсів із Дубліна до Рима перенаправили до аеропорту у Франції через загрозу безпеці.

В офісі прем’єр-міністра Франції Себастьяна Лекорню заявили, що літак безпечно приземлився в Еврьо, на північний захід від Парижа, а 157 людей на борту евакуювали в безпечне місце.

За інформацією BBC, у четвер ще два рейси перенаправили через аналогічні повідомлення: літак Wizz Air, який прямував із Мілана до Варшави, перенаправили до Відня, а рейс Ryanair із Лондона до Софії — до болгарського Пловдива.

Фінська авіакомпанія Finnair повідомила, що два її літаки, які вилетіли з Гельсінкі до Рима та Відня, отримали "безпідставні або неправдиві повідомлення про загрозу вибуху". Після приземлення літаки перевірила поліція. Літак, що прямував до Рима, також супроводжували італійські винищувачі.

Ще одна погроза про мінування стосувалася рейсу LOT із Варшави до брюссельського аеропорту вранці в четвер. Речник аеропорту Ісане Чіуа Леклі повідомив бельгійській газеті Het Nieuwsblad, що поліція провела перевірки, однак додаткових заходів безпеки не знадобилося.

За повідомленнями, погрози про мінування також отримали ще два рейси Ryanair до Софії — один із Копенгагена, інший із Мадрида.

Чеська поліція повідомила в соціальних мережах, що погрози також надійшли щодо чотирьох рейсів, які прямували до празького аеропорту. Водночас правоохоронці оцінили "серйозність загроз як низьку".

Генеральний директор Air France–KLM Бен Сміт заявив, що погрози надходять "скоординовано".

Доповнення

У понеділок і вівторок правоохоронці Іспанії, Польщі, Італії та Болгарії перевірили сім пасажирських літаків після повідомлень про загрозу мінування. Вибухівки не виявили, однак ці повідомлення також призвели до тимчасового закриття варшавського аеропорту імені Шопена.

Генеральний директор компанії JACDEC, що спеціалізується на аналізі авіаційної безпеки, Ян-Арвед Ріхтер заявив, що ризик успішного пронесення вибухівки на борт літака є низьким.

В Європі надійшла низка погроз про бомби на бортах літаків03.11.26, 17:08 • 4768 переглядiв

Ольга Розгон

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