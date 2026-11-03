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В Європі надійшла низка погроз про бомби на бортах літаків

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Щонайменше чотири рейси в Європі отримали погрози про бомби. Літаки перевіряли, один рейс перенаправили, вибухівки не знайшли.

В Європі надійшла низка погроз про бомби на бортах літаків
Фото: Piotr Bozyk/via REUTERS

У вівторок щонайменше чотири рейси в Європі зазнали погроз щодо бомби після одного в понеділок, що змусило деякі з них змінити напрямок, а аеропорт у Польщі ненадовго закритися, хоча підтверджених вибухових пристроїв виявлено не було, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Влада перенаправила рейс LOT з Лондона, який мав приземлитися у варшавському аеропорту імені Шопена, до іншого сусіднього аеропорту, Модліна, який був ненадовго закритий під час обшуку літака. Аеропорт Модлін заявив, що знову відкрився після того, як жодного вибухового пристрою не було знайдено.

Ще один рейс SAS з Копенгагена, що прямував до Варшави, приземлився у аеропорту імені Шопена за розкладом. Аеропорт імені Шопена повідомив, що жодного вибухового пристрою не було знайдено, і аеропорт залишається в робочому стані.

У столиці Болгарії Софії літак, що летів з Ізраїлю, приземлився після того, як електронною поштою надійшла погроза бомбою. Контртерористичні підрозділи перевіряли літак на наявність можливих вибухових пристроїв, цитує інформаційне агентство BTA генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Любомира Ніколова.

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Днем раніше рейс Wizz Air з Лондона до Софії був перенаправлений до аеропорту Будапешта після отримання погрози про бомбу, повідомив міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді у своєму дописі у Facebook.

У вівторок частини аеропорту в Мурсії, на південному сході Іспанії, були оточені після повідомлення про загрозу бомби на рейсі Ryanair з Манчестера. Але офіційні особи заявили, що повідомлення виявилося містифікацією, і аеропорт відновив нормальну роботу після того, як влада не виявила вибухівки на борту.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Wizz Air
Ryanair
Ізраїль
Копенгаген
Варшава
Іспанія
Будапешт
Лондон