В Європі надійшла низка погроз про бомби на бортах літаків

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У вівторок щонайменше чотири рейси в Європі зазнали погроз щодо бомби після одного в понеділок, що змусило деякі з них змінити напрямок, а аеропорт у Польщі ненадовго закритися, хоча підтверджених вибухових пристроїв виявлено не було, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Влада перенаправила рейс LOT з Лондона, який мав приземлитися у варшавському аеропорту імені Шопена, до іншого сусіднього аеропорту, Модліна, який був ненадовго закритий під час обшуку літака. Аеропорт Модлін заявив, що знову відкрився після того, як жодного вибухового пристрою не було знайдено.

Ще один рейс SAS з Копенгагена, що прямував до Варшави, приземлився у аеропорту імені Шопена за розкладом. Аеропорт імені Шопена повідомив, що жодного вибухового пристрою не було знайдено, і аеропорт залишається в робочому стані.

У столиці Болгарії Софії літак, що летів з Ізраїлю, приземлився після того, як електронною поштою надійшла погроза бомбою. Контртерористичні підрозділи перевіряли літак на наявність можливих вибухових пристроїв, цитує інформаційне агентство BTA генерального секретаря Міністерства внутрішніх справ Любомира Ніколова.

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Днем раніше рейс Wizz Air з Лондона до Софії був перенаправлений до аеропорту Будапешта після отримання погрози про бомбу, повідомив міністр оборони Угорщини Ромулуш Рузін-Сенді у своєму дописі у Facebook.

У вівторок частини аеропорту в Мурсії, на південному сході Іспанії, були оточені після повідомлення про загрозу бомби на рейсі Ryanair з Манчестера. Але офіційні особи заявили, що повідомлення виявилося містифікацією, і аеропорт відновив нормальну роботу після того, як влада не виявила вибухівки на борту.