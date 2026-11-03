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Туск заявив про спробу провокації на кордоні Польщі з рф

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Уночі 3 листопада на кордоні Польщі з калінінградською областю помітили людей із ліхтариками. Польські сили запобігли можливій провокації.

Туск заявив про спробу провокації на кордоні Польщі з рф

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в ніч на 3 листопада на кордоні з калінінградською областю рф сталась спроба провокації. Про це повідомляє RMF24, передає УНН.

Деталі

Під час засідання Ради міністрів Польщі Туск зазначив: на польсько-російському кордоні з’явилися "люди з ліхтариками".

Ми дуже швидко мобілізували туди відповідні сили та засоби й змогли запобігти провокації

 - заявив очільник уряду.

Він додав, що спецслужби Польщі, а також союзних їй держав попереджали про можливі диверсії або серйозні провокації на російському кордоні в перші дні листопада. Про це, зокрема, говорив і головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Отримавши більш точну інформацію про те, що в першій половині листопада можуть відбутися події, в тому числі в'їзд озброєних людей до Польщі, ми вирішили направити серйозні сили поліції і антитерористичні підрозділи з метою посилити прикордонну охорону до кордону

- заявив Туск.

Контекст

У п’ятницю, 30 жовтня, Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повернувся до Варшави після того, як голову Конституційного суду Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.

Тоді ж поліція зіткнулася з протестувальниками біля будівлі Конституційного суду Польщі після того, як його головного суддю було відсторонено від посади, як зазначає The Guardian, у межах останньої ескалації десятирічної суперечки щодо правового статусу суду.

Сутички відбулися після суперечливого рішення групи призначених урядом суддів відсторонити від посади оскаржуваного голову суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського на тлі розбіжностей щодо легітимності цієї колегії.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про втручання проросійських сил у конфлікт навколо Конституційного трибуналу країни.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Сутички
Державний кордон України
Кароль Навроцький
Калінінградська область
The Guardian
НАТО
Сенегал
Варшава
Дональд Туск
Польща