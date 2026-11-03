Туск заявил о попытке провокации на границе Польши с рф

$45.530.1851.050.37
ukenru
14:24 • 620 просмотра
В ЕС проведут встречу с представителями Украины и США по вопросам мира 4 ноября - Еврокомиссия
Эксклюзив
14:07 • 6922 просмотра
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
13:59 • 5500 просмотра
В Киеве могут возникать временные перебои с водоснабжением — стала известна причина
Эксклюзив
13:47 • 5068 просмотра
Россия в октябре потеряла до 9 Су-34 при возможности их производства до 18 единиц в годPhotoVideo
13:35 • 6482 просмотра
МВФ представил сценарии пересмотра тарифов в Украине — в Минэнерго ответили, ждать ли повышений и когда
13:16 • 10726 просмотра
Латвия созвала экстренное заседание Совбеза ООН из-за жестоких атак рф на украинцев
12:23 • 13902 просмотра
Буданов: человека в форме медика возле дома в Борщаговке опросили, она задержана
11:38 • 18203 просмотра
Украина ожидает открытия всех переговорных кластеров с ЕС до конца года - Премьер
Эксклюзив
11:27 • 26553 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
10:57 • 16686 просмотра
Зеленский прибыл в Берлин на встречу с Мерцем перед переговорами в Абу-ДабиVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Россияне нанесли комбинированный удар по Харькову: пострадали более 60 человек3 ноября, 04:33 • 25583 просмотра
В России атаковали один из крупнейших НПЗ, который поставляет топливо для военной авиацииPhotoVideo3 ноября, 04:44 • 31227 просмотра
Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины, под основной атакой оказался ЛадыжинPhoto3 ноября, 05:02 • 43391 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 44379 просмотра
россия атаковала энергетику - в каких регионах повреждения и отключенияPhoto3 ноября, 06:37 • 24719 просмотра
публикации
Промежуточные выборы в США — смогут ли демократы ограничить Трампа и что это означает для Украины
Эксклюзив
14:07 • 6958 просмотра
Бронирование в обмен на мобилизацию: почему новая идея правительства вызвала критику
Эксклюзив
11:27 • 26562 просмотра
"Шахтёр" — "Спортинг", "Атлетико" — "Бавария" — анонс 4-го тура ЛЧVideo2 ноября, 20:14 • 53221 просмотра
От 18-летнего дебютанта до абсолютного рекорда — как Ярмоленко шёл к 125 голам в УПЛPhotoVideo2 ноября, 17:35 • 61404 просмотра
На питание военнослужащих планируют потратить почти 44 млрд грн: что изменится в 2027 году2 ноября, 14:10 • 64215 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Андрей Сибига
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Запорожская область
Днепр (город)
Реклама
УНН Lite
Disney готовит крупнейшее сокращение в этом году - хочет вложиться в контент08:40 • 16828 просмотра
Уилла Смита заметили с бывшей женой в Австралии после завершения съёмок нового фильма3 ноября, 05:36 • 44558 просмотра
Вупи Голдберг трогательно попрощалась с Патриком Стюартом и рассказала об их многолетней дружбе3 ноября, 04:05 • 40442 просмотра
В Италии спустя 51 год возобновили расследование убийства режиссёра Пьера Паоло Пазолини3 ноября, 03:05 • 34027 просмотра
В России зафиксировали вспышку «мышиной лихорадки», более 1500 человек заболели в 5 регионах3 ноября, 02:05 • 30440 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Х-101
Отопление
MIM-104 Patriot
Кх-59

Туск заявил о попытке провокации на границе Польши с рф

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В ночь на 3 ноября на границе Польши с калининградской областью заметили людей с фонариками. Польские силы предотвратили возможную провокацию.

Туск заявил о попытке провокации на границе Польши с рф

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 3 ноября на границе с калининградской областью рф произошла попытка провокации. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.

Подробности

Во время заседания Совета министров Польши Туск отметил: на польско-российской границе появились "люди с фонариками".

Мы очень быстро мобилизовали туда соответствующие силы и средства и смогли предотвратить провокацию

 - заявил глава правительства.

Он добавил, что спецслужбы Польши, а также союзных ей государств предупреждали о возможных диверсиях или серьезных провокациях на российской границе в первые дни ноября. Об этом, в частности, говорил и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Получив более точную информацию о том, что в первой половине ноября могут произойти события, в том числе въезд вооруженных людей в Польшу, мы решили направить значительные силы полиции и антитеррористические подразделения с целью усилить охрану границы

- заявил Туск.

Контекст

В пятницу, 30 октября, президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву после того, как председатель Конституционного суда Польши был отстранен от должности, а в стране начались протесты.

В тот же день полиция столкнулась с протестующими у здания Конституционного суда Польши после того, как его главный судья был отстранен от должности, как отмечает The Guardian, в рамках последней эскалации десятилетнего спора о правовом статусе суда.

Столкновения произошли после спорного решения группы назначенных правительством судей отстранить от должности оспариваемого председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского на фоне разногласий относительно легитимности этой коллегии.

Напомним

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного суда страны.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Столкновения
Государственная граница Украины
Кароль Навроцкий
Калининградская область
Хранитель
НАТО
Сенегал
Варшава
Дональд Туск
Польша