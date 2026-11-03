Туск заявил о попытке провокации на границе Польши с рф
Киев • УНН
В ночь на 3 ноября на границе Польши с калининградской областью заметили людей с фонариками. Польские силы предотвратили возможную провокацию.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 3 ноября на границе с калининградской областью рф произошла попытка провокации. Об этом сообщает RMF24, передает УНН.
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Во время заседания Совета министров Польши Туск отметил: на польско-российской границе появились "люди с фонариками".
Мы очень быстро мобилизовали туда соответствующие силы и средства и смогли предотвратить провокацию
Он добавил, что спецслужбы Польши, а также союзных ей государств предупреждали о возможных диверсиях или серьезных провокациях на российской границе в первые дни ноября. Об этом, в частности, говорил и главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Получив более точную информацию о том, что в первой половине ноября могут произойти события, в том числе въезд вооруженных людей в Польшу, мы решили направить значительные силы полиции и антитеррористические подразделения с целью усилить охрану границы
Контекст
В пятницу, 30 октября, президент Польши Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву после того, как председатель Конституционного суда Польши был отстранен от должности, а в стране начались протесты.
В тот же день полиция столкнулась с протестующими у здания Конституционного суда Польши после того, как его главный судья был отстранен от должности, как отмечает The Guardian, в рамках последней эскалации десятилетнего спора о правовом статусе суда.
Столкновения произошли после спорного решения группы назначенных правительством судей отстранить от должности оспариваемого председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского на фоне разногласий относительно легитимности этой коллегии.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного суда страны.