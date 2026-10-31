Президент Польщі заявив про "порушення конституційного порядку" і скликав екстрені переговори

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Президент Польщі Кароль Навроцький у суботу, 31 жовтня, скликав екстрені переговори з парламентськими партіями, заявивши, що конституційний лад Польщі було порушено після нічного протистояння в Конституційному трибуналі у Варшаві. Заяву поширила його канцелярія, пише УНН.

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"Цієї ночі було порушено конституційний порядок Республіки Польща, а конституційний орган держави було захоплено силою", - заявив Навроцький.

Він закликав "до відновлення правового порядку та залишення приміщень трибуналу силами примусу, задіяними урядом".

"Через загрозу внутрішній безпеці Республіки Польща я скликаю сьогодні термінові консультації за участю представників парламентських сил з метою стабілізації політичної ситуації та відновлення конституційного порядку", - заявив президент Польщі.

Що сталося

У п'ятницю, 30 жовтня, ввечері поліція зіткнулася з протестувальниками біля будівлі Конституційного суду Польщі після того, як його головного суддю було відсторонено від посади, як зазначає The Guardian, у межах останньої ескалації десятирічної суперечки щодо правового статусу суду.

Сутички відбулися після суперечливого рішення групи призначених урядом суддів відсторонити від посади оскаржуваного голову суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського на тлі розбіжностей щодо легітимності цієї колегії.

Цей крок викликав бурхливу реакцію правої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS), лідер якої Ярослав Качинський засудив те, що він назвав "нападом" на суд.

Суд часто виносив рішення на користь польського законодавства замість законодавства ЄС, а Європейський Союз звинувачував найвищий суд Польщі у занадто великій близькості до націоналістичної політичної сили того часу.

Підтримуваний PiS консервативний президент Кароль Навроцький, близький союзник президента США Дональда Трампа, розвернув свій літак по дорозі з державним візитом до Сенегалу, щоб повернутися до Варшави та втрутитися в ситуацію з судом в п'ятницю ввечері.

Сотні протестувальників, включаючи депутатів опозиції, зібралися біля будівлі, щоб висловити свою підтримку відстороненим суддям. Поліція заявила, що затримала трьох осіб після того, як деякі протестувальники прорвали огорожу трибуналу, а інші кидали предмети в офіцерів.

Незадовго до 1 години ночі в суботу Навроцький з'явився біля суду та пройшов крізь поліцейський кордон. На одному відео було видно, як президент сперечається з охороною та іншими суддями, щоб силою проникнути до будівлі. О 5-й ранку, як оголосили судді Конституційного трибуналу, президент, керівник його канцелярії Збігнєв Богуцький залишили будівлю Конституційного трибуналу, повідомляє PAP.

У відео, опублікованому в Інтернеті, було чути, як Навроцький сказав, що призначені урядом особи "не є суддями конституційного суду".

Навроцький попри опір увійшов до будівлі Конституційного трибуналу Польщі

Останнє зіткнення, зауважує The Guardian, імовірно, ще більше поляризує країну, створюючи умови для драматичного протистояння на парламентських виборах наступного року, на тлі того, як опитування показують, що популістські праві мають шанс повернутися до влади.

Суд опинився в центрі суперечки, що сягає 2015 року, коли уряд центристів, що йшов у відставку, та правих, що приходили до влади, швидко один за одним зробили юридично сумнівні кроки, щоб заповнити лаву своїми призначенцями, пише видання. Суперечка щодо призначень паралізувала роботу суду, після чого послідували подальші спроби його паралізувати протягом восьми років неліберального правління PiS, затьмареного зіткненнями з ЄС щодо верховенства права, вказує видання.

З моменту повернення до влади 2023 року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск неодноразово обіцяв скасувати спірні реформи, прагнучи налагодити відносини з Брюсселем, але при цьому відмовляючись визнавати легітимність суду у його нинішньому вигляді.

Однак його зусиллям перешкоджали президенти, пов'язані з опозицією, які використали свої права вето та розширювальні тлумачення своїх повноважень для блокування реформ.

Цього року відбувся черговий несподіваний поворот подій: Навроцький, який торік несподівано переміг кандидата від партії Туска на президентських виборах, відмовився скласти присягу п'ятьох суддів, обраних нинішнім парламентом, що ще більше ускладнило правову ситуацію.

Раніше цього місяця консультативний орган Ради Європи з питань верховенства права, Венеційська комісія, заявила, що відмова президента не повинна перешкоджати суддям обійняти свої посади.

У п'ятницю ввечері група суддів, обраних нинішньою більшістю, подала клопотання про зупинення повноважень Свєнчковського, колишнього міністра від партії "Право та справедливість", та про передачу йому процесуального контролю над судом. Анна Корвін-Піотровська, одна з п'яти суддів, не прийнятих Навроцьким, заявила, що обійняла вищу посаду, пославшись на свій найбільший досвід роботи у судовій системі.

Думки експертів щодо законності відсторонення судді від посади сильно розділилися. Марцін Мачак, відомий експерт з права та відвертий критик PiS, сказав, що "не думав, що колись захищатиме" Свєнчковського, але вважав, що правова підстава для його відсторонення "відсутня".

Окремо міністр юстиції Вальдемар Журек заявив, що просив позбавити Свєнчковського та заступника голови Соханського їхнього імунітету, щоб вони могли бути притягнуті до відповідальності за перешкоджання роботі суду.

Попри критику, Туск наполягав, що "відновлення верховенства права — наш обов'язок". "Після років беззаконня PiS це складний процес, іноді болісний, і він вимагає рішучих дій. Іншого шляху немає", — стверджував він.

На початку цього місяця він пообіцяв, що "суд розпочне свою роботу відповідно до конституції, подобається це людям чи ні".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив журналістам на полях саміту G20 в Атланті, що "конституційний трибунал був політизований за попереднього уряду". "Те, що відбувається, має на меті дозволити більшості належним чином обраних суддів знову функціонувати", - сказав він.

Лідери опозиції та суд в акаунті в соціальних мережах звинуватили уряд у здійсненні судового "державного перевороту". Кілька європейських ультраправих діячів, включаючи Найджела Фараджа з Великої Британії, Ліз Трасс та Герта Вілдерса з Нідерландів, також засудили цей крок.

Посол США в Польщі Том Роуз написав у дописі у X: "Події, що розгортаються сьогодні ввечері… дуже серйозні". "Обидві сторони пропонують різко різні версії того, що сталося і чому, - сказав він. - Що б не встановили факти, тисячі людей, які зібралися біля трибуналу, роблять і без того небезпечну ситуацію ще більш вибухонебезпечною. Останнє, що потрібно Польщі, - це конфронтація, яка переросте в щось набагато гірше".