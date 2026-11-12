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Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної Англії

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Гаррі Кейн зіграв 126-й матч за Англію проти Хорватії та перевершив рекорд Пітера Шилтона. Англійці ведуть 1:0.

Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної Англії
Фото: Reuters

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн у матчі проти Хорватії у Лізі націй вийшов на поле у 126-й раз у формі "Трьох левів", побивши рекорд за кількістю матчів Пітера Шилтона, передає УНН

Деталі 

Перед грою Пітер Шилтон, який мав 125 матчів в активі, вручив Кейну пам’ятну нагороду. 

"Феноменальний рекорд, переданий від однієї легенди"Трьох левів" до іншої", - йдеться у пості. 

Також Кейн отримав від капітана збірної Хорватії Луки Модрича історичну репліку футбольного м’яча, який був завезений з Англії до Хорватії у 1800 році. 

Вітаємо з виграшем "Золотого м'яча" та здобуттям звання рекордсмена збірної Англії за кількістю матчів (126 виходів на поле) - два видатні досягнення, які відображають вашу неперевершену кар'єру та тривалу спадщину. У 1880 році англійські промисловці привезли до Хорватії перший футбольний м'яч, популяризувавши гру мільйонів для жителів Жупаньї та залишивши їм подарунок, який став частиною історії хорватського футболу. Сьогодні ми з гордістю повторюємо цей жест, даруючи цю репліку історичного м'яча -  символ міцного зв'язку між англійським та хорватським футболом. Щиро вітаємо та бажаємо успіхів 

- заявили у Федерації футболу Хорватії. 

Окрім того, Кейн вийшов на поле із "Золотим м’ячем", який здобув у жовтні. 

Зазначимо, наразі збірна Англії та Хорватії зустрічають у Лізі націй. Рахунок на користь англійців - 1:0. Гол з пасу Джуда Беллінгема забив Морган Роджерс. 

Гаррі Кейн - володар “Золотого м’яча”-202627.10.26, 00:57 • 14149 переглядiв

Павло Башинський

СпортУНН Lite
Англія
Хорватія