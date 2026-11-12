Гаррі Кейн встановив унікальне досягнення збірної Англії

Фото: Reuters

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн у матчі проти Хорватії у Лізі націй вийшов на поле у 126-й раз у формі "Трьох левів", побивши рекорд за кількістю матчів Пітера Шилтона, передає УНН.

Деталі

Перед грою Пітер Шилтон, який мав 125 матчів в активі, вручив Кейну пам’ятну нагороду.

"Феноменальний рекорд, переданий від однієї легенди"Трьох левів" до іншої", - йдеться у пості.

Також Кейн отримав від капітана збірної Хорватії Луки Модрича історичну репліку футбольного м’яча, який був завезений з Англії до Хорватії у 1800 році.

Вітаємо з виграшем "Золотого м'яча" та здобуттям звання рекордсмена збірної Англії за кількістю матчів (126 виходів на поле) - два видатні досягнення, які відображають вашу неперевершену кар'єру та тривалу спадщину. У 1880 році англійські промисловці привезли до Хорватії перший футбольний м'яч, популяризувавши гру мільйонів для жителів Жупаньї та залишивши їм подарунок, який став частиною історії хорватського футболу. Сьогодні ми з гордістю повторюємо цей жест, даруючи цю репліку історичного м'яча - символ міцного зв'язку між англійським та хорватським футболом. Щиро вітаємо та бажаємо успіхів - заявили у Федерації футболу Хорватії.

Окрім того, Кейн вийшов на поле із "Золотим м’ячем", який здобув у жовтні.

Зазначимо, наразі збірна Англії та Хорватії зустрічають у Лізі націй. Рахунок на користь англійців - 1:0. Гол з пасу Джуда Беллінгема забив Морган Роджерс.

Гаррі Кейн - володар “Золотого м’яча”-2026