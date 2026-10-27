Гаррі Кейн - володар “Золотого м’яча”-2026

У Лондоні, у театрі "Палладіум", визначився володар "Золотого м’яча" - нагорода найкращому футболісту світу сезону 2025/2026. За підсумками голосування, 70-ту ювілейну нагороду здобув англійський форвард мюнхенської "Баварії" Гаррі Кейн, передає УНН.

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Нагороду вручив дворазовий володар "Золотого м’яча" у 1997 та 2022 роках, бразилець Роналдо. Таким чином Кейн після Майкла Оуена, Джорджа Беста, Стенлі Метьюза та Кевіна Кігана став п’ятим англійцем, якому вдалося здобути "Золотий м’яч".

Гаррі Кейн, який здобув сьогодні нагороду Герда Мюллера, як найкращого форварда минулого сезону, провів феноменальну кампанію, забивши загалом 73 голи та віддавши 8 результативних передач у 65 офіційних матчах за клуб і національну команду.

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Кейн обійшов у голосуванні Усмана Дембеле, Кіліана Мбаппе, Майкла Олісе, Ерлінга Голанда, Хвічу Кварацхелію, Ліонеля Мессі, Фабіана Руїса, Родрі та Ламіна Ямаля.

До топ-20 серед чоловіків також увійшли:

11 місце - Джуд Беллінгем ("Реал");

12 місце - Пау Кубарсі ("Барселона");

13 місце - Ашраф Хакімі ("ПСЖ");

14 місце - Вітінья ("ПСЖ");

15 місце - Деклан Райс ("Арсенал");

16 місце - Ферран Торрес ("Барселона", "ПСЖ");

17 місце - Вінісіус Жуніор ("Реал");

18 місце - Марк Кукурелья ("Челсі", "Реал Мадрид");

19 місце - Жоау Невеш ("ПСЖ");

20 місце - Вільям Пачо ("ПСЖ");

21 місце - Габріель ("Арсенал");

22 місце - Лаутаро Мартінес ("Інтер");

23 місце - Нуну Мендеш ("ПСЖ");

24 місце - Луїз Діаз ("Баварія");

25 місце - Маркіньош ("ПСЖ");

26 місце - Дайот Упамекано ("Баварія");

27 місце - Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

28 місце - Хуліан Кіньйонес ("Аль-Кадісія"; автор першого голу на ЧС-2026);

29 місце - Вільям Саліба ("Арсенал") та Садіо Мане ("Аль-Наср").

Нагороду найкращої футболістки року отримала півзахисниця "Барселони" Алексія Путельяс, яка нині виступає за "Лондон Сіті". Це вже третій "Золотий м’яч" для іспанської півзахисниці. Раніше вона здобувала нагороду у 2021 та 2022 роках.

У минулому сезоні Путельяс провела 53 матчі у всіх турнірах, забила 26 голів та віддала 15 гольових. Разом з "Барселоною" здобула перемоги у перемоги у Чемпіонаті, Кубку та Суперкубку Іспанії, а також виграла жіночу Лігу чемпіонів.

Зазначимо, Ламін Ямаль, за повідомленнями ЗМІ, мав прибути до Лондона на окремому літаку - окремо від "Барселони". Повідомлялося, що Ямаль підготував святкування у Парижі, оскільки був впевнений у своїй перемозі.

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