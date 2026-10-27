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Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Форвард «Баварии» Гарри Кейн победил в голосовании за «Золотой мяч» сезона 2024/2025. Он забил 73 гола в 65 матчах.

Гарри Кейн — обладатель «Золотого мяча»-2026

В Лондоне, в театре "Палладиум", определился обладатель "Золотого мяча" — награды лучшему футболисту мира сезона 2025/2026. По итогам голосования 70-ю юбилейную награду получил английский форвард мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн, передает УНН

Детали 

Награду вручил двукратный обладатель "Золотого мяча" — в 1997 и 2022 годах — бразилец Роналдо. Таким образом, Кейн после Майкла Оуэна, Джорджа Беста, Стэнли Мэттьюза и Кевина Кигана стал пятым англичанином, которому удалось завоевать "Золотой мяч". 

Гарри Кейн, который сегодня получил награду Герда Мюллера как лучший форвард прошлого сезона, провел феноменальную кампанию, забив в общей сложности 73 гола и отдав 8 результативных передач в 65 официальных матчах за клуб и национальную сборную. 

Награду Герда Мюллера завоевали Кейн и Корраль 27.10.26, 00:26 • 1140 просмотров

Кейн обошел в голосовании Усмана Дембеле, Килиана Мбаппе, Майкла Олисе, Эрлинга Холанда, Хвичу Кварацхелию, Лионеля Месси, Фабиана Руиса, Родри и Ламина Ямаля. 

В топ-20 среди мужчин также вошли: 

11-е место — Джуд Беллингем ("Реал");

12-е место — Пау Кубарси ("Барселона");

13-е место — Ашраф Хакими ("ПСЖ");

14-е место — Витинья ("ПСЖ");

15-е место — Деклан Райс ("Арсенал");

16-е место — Ферран Торрес ("Барселона", "ПСЖ");

17-е место — Винисиус Жуниор ("Реал");

18-е место — Марк Кукурелья ("Челси", "Реал Мадрид");

19-е место — Жоау Невеш ("ПСЖ");

20-е место — Вильям Пачо ("ПСЖ");

21-е место — Габриэл ("Арсенал");

22-е место — Лаутаро Мартинес ("Интер"); 

23-е место — Нуну Мендеш ("ПСЖ");

24-е место — Луис Диас ("Бавария");

25-е место — Маркиньос ("ПСЖ");

26-е место — Дайо Упамекано ("Бавария");

27-е место — Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед");

28-е место — Хулиан Киньонес ("Аль-Кадисия"; автор первого гола на ЧМ-2026);

29-е место — Вильям Салиба ("Арсенал") и Садио Мане ("Аль-Наср").  

Награду лучшей футболистке года получила полузащитница "Барселоны" Алексия Путельяс, которая сейчас выступает за "Лондон Сити". Это уже третий "Золотой мяч" для испанской полузащитницы. Ранее она получала награду в 2021 и 2022 годах. 

В прошлом сезоне Путельяс провела 53 матча во всех турнирах, забила 26 голов и отдала 15 голевых передач. Вместе с "Барселоной" она одержала победы в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а также выиграла женскую Лигу чемпионов. 

Отметим, Ламин Ямаль, по сообщениям СМИ, должен был прибыть в Лондон на отдельном самолете — отдельно от "Барселоны". Сообщалось, что Ямаль подготовил празднование в Париже, поскольку был уверен в своей победе.

Ламина Ямаля в третий раз признали лучшим молодым игроком мира 26.10.26, 23:10 • 3280 просмотров

Павел Башинский

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