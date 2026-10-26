Ламина Ямаля в третий раз признали лучшим молодым игроком мира

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль в третий раз подряд завоевал Трофей Копа 2026, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года, передает УНН.

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Трофей Копа Ямалю вручил бывший украинский форвард, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

В сезоне 2025/2026 года Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах, в которых отличился 24 раза и отдал 18 голевых передач.

Также вместе со сборной Испании Ямаль завоевал титул чемпиона мира.

Испания победила Аргентину и впервые за 16 лет стала чемпионом мира

Кроме того, лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес, которая завоевала эту награду второй раз подряд.

Ламин Ямаль и Вики Лопес признаны лучшими молодыми игроками мира