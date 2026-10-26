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Ламина Ямаля в третий раз признали лучшим молодым игроком мира

Киев • УНН

 • 672 просмотра

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в третий раз подряд завоевал Трофей Копа. В сезоне он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.

Ламина Ямаля в третий раз признали лучшим молодым игроком мира

Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль в третий раз подряд завоевал Трофей Копа 2026, который вручается лучшему молодому футболисту, не достигшему 21 года, передает УНН

Подробности 

Трофей Копа Ямалю вручил бывший украинский форвард, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. 

В сезоне 2025/2026 года Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах, в которых отличился 24 раза и отдал 18 голевых передач. 

Также вместе со сборной Испании Ямаль завоевал титул чемпиона мира. 

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 Кроме того, лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес, которая завоевала эту награду второй раз подряд. 

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Павел Башинский

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Андрей Шевченко
Испания