Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 17509 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 23234 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 34385 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 50487 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 49091 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 26890 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 47033 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24444 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 34744 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Ночная атака дронов рф на Киевскую область затронула пять районов: повреждена вышка связиPhoto22 сентября, 10:21 • 20982 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 17645 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 33063 просмотра
Польша будет сбивать объекты, явно нарушающие воздушное пространство - Туск22 сентября, 11:27 • 21096 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo14:33 • 6334 просмотра
Ламин Ямаль и Вики Лопес признаны лучшими молодыми игроками мира

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока сезона 2024/25. Полузащитница "Барселоны" Вики Лопес стала лучшей молодой футболисткой мира.

Ламин Ямаль и Вики Лопес признаны лучшими молодыми игроками мира

Награду лучший молодой игрок сезона 2024/25 завоевал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, а лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес, передает УНН.

Детали

Бывший защитник мадридского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объявил лучшего молодого игрока мира: вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

Лучшей молодой футболисткой мира стала полузащитница "Барселоны" Вики Лопес.

Напомним

Louis Vuitton представил кейс, в котором представят награду Ballon d’Or (Золотой мяч), созданные специально для хранения престижных наград для футболистов и футболисток.

Павел Башинский

