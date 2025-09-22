Ламин Ямаль и Вики Лопес признаны лучшими молодыми игроками мира
Киев • УНН
Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль получил награду лучшего молодого игрока сезона 2024/25. Полузащитница "Барселоны" Вики Лопес стала лучшей молодой футболисткой мира.
Детали
Бывший защитник мадридского "Реала" и английского "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан объявил лучшего молодого игрока мира: вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
Напомним
