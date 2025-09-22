Louis Vuitton представив кейс для Золотого м’яча
Київ • УНН
Louis Vuitton представив два ексклюзивні кейси для зберігання нагород Ballon d’Or, які будуть представлені на 69-й церемонії 22 вересня 2025 року. Кейси оздоблені канвою Monogram та золотим мотивом V, що символізує "Перемогу" та "Vuitton".
Як офіційний партнер Ballon d’Or з виробництва трофейних скриньок, Louis Vuitton представляє дві ексклюзивні моделі, створені спеціально для зберігання престижних нагород для футболістів та футболісток, які будуть представлені на сцені під час 69-ї церемонії 22 вересня 2025 року
У Louis Vuitton заявили, що "втілюючи культові символи Будинку, кожен кейс оздоблений канвою Monogram і прикрашений золотим мотивом V, що символізує "Перемогу" і "Vuitton", а також відповідає розкоші самої нагороди Ballon d’Or".
Організатори повідомили, що матч чемпіонату Франції між "Парі Сен-Жермен" та "Марселем" перенесено на вечір понеділка через прогнозовані штормові погодні умови. Матч збігається у часі з церемонією вручення "Золотого м’яча", яка відбудеться в паризькому театрі Шатле 22 вересня о 21:00 за київським часом.