Louis Vuitton представив кейс для Золотого м’яча

12:19 • 10323 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 16446 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 25924 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 42655 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 43737 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25587 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 43256 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23870 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34389 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48166 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 25924 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 43737 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Естонія
Одеса
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
МіГ-31
The Guardian
Eurofighter Typhoon
Іл-18
Fox News

Louis Vuitton представив кейс для Золотого м’яча

Київ • УНН

 • 194 перегляди

Louis Vuitton представив два ексклюзивні кейси для зберігання нагород Ballon d’Or, які будуть представлені на 69-й церемонії 22 вересня 2025 року. Кейси оздоблені канвою Monogram та золотим мотивом V, що символізує "Перемогу" та "Vuitton".

Louis Vuitton представив кейс для Золотого м’яча

Louis Vuitton представив кейс, в якому представлять нагороду Ballon d’Or з (Золотий м’яч), створені спеціально для зберігання престижних нагород для футболістів та футболісток. Про це пише УНН з посиланням на сайт Louis Vuitton.

Як офіційний партнер Ballon d’Or з виробництва трофейних скриньок, Louis Vuitton представляє дві ексклюзивні моделі, створені спеціально для зберігання престижних нагород для футболістів та футболісток, які будуть представлені на сцені під час 69-ї церемонії 22 вересня 2025 року 

- йдеться в повідомленні.

У Louis Vuitton заявили, що "втілюючи культові символи Будинку, кожен кейс оздоблений канвою Monogram і прикрашений золотим мотивом V, що символізує "Перемогу" і "Vuitton", а також відповідає розкоші самої нагороди Ballon d’Or".

Організатори повідомили, що матч чемпіонату Франції між "Парі Сен-Жермен" та "Марселем" перенесено на вечір понеділка через прогнозовані штормові погодні умови. Матч збігається у часі з церемонією вручення "Золотого м’яча", яка відбудеться в паризькому театрі Шатле 22 вересня о 21:00 за київським часом.

Павло Башинський

Louis Vuitton
Марсель
Франція
Київ