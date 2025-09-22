"Золотий м'яч-2025": ПСЖ не зможе бути на церемонії через перенесене дербі

Організатори повідомили, що матч чемпіонату Франції між "Парі Сен-Жермен" та "Марселем" перенесено на вечір понеділка через прогнозовані штормові погодні умови. Матч збігається у часі з церемонією вручення "Золотого м’яча", яка відбудеться в паризькому театрі Шатле 22 вересня о 21:00 за київським часом. Про це повідомляє ESPN, пише УНН.

Деталі

Таким чином, легендарне протистояння Le Classique не дозволить бути присутнім гравцям "ПСЖ", а десять футболістів клубу номіновані на різні відзнаки. Серед них – Усман Дембеле, один із фаворитів головної чоловічої нагороди. Водночас сам Дембеле, як і його молодий колега по команді Дезіре Дуе, пропустять матч з "Марселем" через травми та не потрапили до заявки Луїса Енріке. То ж цілком ймовірно, що прогнозований переможець у номінації кращого гравця сезону буде присутнім на церемонії.

Куртуа, Доннарумма, Мартінес: визначилися номінанти на приз найкращому воротареві світу

Попри те, що більшість експертів практично не сумніваються у перемозі французького фаворита, деякі аналітики прогнозують можливий успіх гравців "Барселони" – іспанця Ламіна Ямаля чи бразильця Рафіньї. Представників каталонського клубу відзначають як яскравих індивідуальностей, здатних визначати перебіг гри. Водночас саме відсутність великих міжнародних трофеїв може стати для них серйозною перешкодою.

"Барса" провела блискучий сезон на внутрішній арені, оформивши чемпіонство та додавши до нього перемоги в Кубку і Суперкубку Іспанії. Однак на європейській сцені команді не вдалося досягти вершини – каталонці зупинилися у півфіналі Ліги чемпіонів, поступившись місцем у фіналі міланському "Інтеру".

Лунін увійшов до трійки найкращих голкіперів світу: Мартінес переміг вдруге поспіль

Церемонію "Золотого м’яча" цього року вестимуть Рууд Гулліт та Кейт Скотт, а вручатиме головну нагороду легенда "Барселони" і збірної Бразилії Роналдінью.

Торішня подія супроводжувалася скандалом – "Реал Мадрид" бойкотував церемонію, протестуючи проти того, що нагороду віддали Родрі з "Манчестер Сіті", а не Вінісіусу Жуніору.

Цього року головною інтригою стане те, як "ПСЖ", який цього сезону виграв і Лігу чемпіонів, і Суперкубок Європи, поєднає участь у дербі з церемонією в столиці.

Нагадаємо

7 серпня, визначилися 30 претендентів на Золотий мяч – нагорода найкращому футболістові світу, яку щороку присуджує французький журнал "France Football".

Визначилися 10 претендентів на Трофей Льва Яшина 2025 року – приз, який щорічно вручають організатори Золотого м’яча найкращому воротареві світу.

Минулого року найкращим футболістом планети став півзахисник англійського "Манчестер Сіті" та збірної Іспанії Родріго Ернандес Касканте.